مواعيد عمل نقابة التجاريين 2024.. كيفية الاشتراك والأوراق المطلوبة

نقابة التجاريين 2024.. أعلنت نقابة التجاريين عن مواعيد عملها في مصر لعام 2024، والتي تبدأ من يوم السبت إلى الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، لتوفير الوقت الكافي لخريجي كليات التجارة من جميع الجامعات المصرية لإنهاء إجراءات الاشتراك والاستفادة من الخدمات التي تقدمها النقابة.

كيفية الاشتراك في نقابة التجاريين 2024

كشفت نقابة التجاريين عن عبر صفحتها الرسمية عن كيفية الاشتراك لعام 2024, ويستعرض “الموجز” الأوراق والشروط المطلوبة:

الأوراق المطلوبة للاشتراك في نقابة التجاريين 2024

صورة من شهادة المؤهل الجامعي.

تصديق جهة العمل على صحة البيانات المدونة في الاستمارة.

صحيفة الحالة الجنائية (مصدقة وغير مر عليها أكثر من 3 أشهر).

وثيقة مختومة من جهة العمل توضح الوظيفة بشكل مفصل.

مستند مختوم من مكتب التأمينات الاجتماعية يحدد وظيفة صاحب الطلب.

إذا كان مقدم الطلب صاحب عمل، يجب تقديم صورة من السجل التجاري.

إذا كان مقدم الطلب من العاملين بالخارج، يجب تقديم صورة من عقد العمل الموثق من الخارجية المصرية.

طريقة الاشتراك في نقابة التجاريين 2024

وجاءت خطوات الاشتراك في نقابة التجاريين 2024، كالتالي:

ملء استمارة طلب قيد مؤهلات عليا. تصديق جهة العمل على الاستمارة. تقديم 2 صورة شخصية مقاس 4x6. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد. تقديم الأوراق المطلوبة المذكورة أعلاه.

اشتراك أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج في نقابة التجاريين

أوضح المسؤولون أنه إذا كان المتقدم للاشتراك صاحب عمل، يجب عليه تقديم صورة من السجل التجاري, بينما للعاملين بالخارج، تضمنت الإجراءات تقديم صورة من عقد العمل الموثق من الخارجية المصرية.

تسهل هذه الإجراءات على الخريجين والعاملين في القطاع الخاص الانضمام إلى نقابة التجاريين، مما يساعدهم في الحصول على خدمات متنوعة مثل المشروع العلاجي والمصايف.

خطوات الحصول على معاش نقابة التجاريين 2024

وأوضحت النقابة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، الأوراق المطلوبة للحصول على معاش نقابة التجاريين 2024، كالتالي:

أصل وصورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة بسبب بلوغه سن الـ60 (التقاعد) على أن يكون منتظما في سداد الاشتراكات سنويا.

صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي.صورة من كارنيه النقابة.

صورة آخر إيصال سداد إذا كان السداد نقداً في حالة سداد العضو لاشتراكات النقابة عن طريق جهة العمل.

مطلوب أرقام الشيكات أو قسائم الإيداع وتواريخها.

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