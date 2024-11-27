استعدادات حزب الله لإقامة تشييع شعبي لأمينه العام السابق حسن نصر الله

يستعد حزب الله اللبناني لإقامة تشييع شعبي لأمينه العام السابق حسن نصر الله، الذي استشهد في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في لبنان أواحر شهر سبتمبر 2024.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي استعداد حزب الله لإقامة تشييع شعبي لـ الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله.

ومن جانبه، قال محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي لـ حزب الله، خلال مؤتمر صحفي في الضاحية الجنوبية لبيروت: "أجّلنا تشييع الأمين العام لحزب الله لكي نقوم بتشييع لائق به بروحه وبشهادته هو، ورفيق دربه هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الذي استشهد كذلك في ضربة إسرائيلية.

حسن نصر الله

وأضاف: "اليوم، نُحضّر لإقامة تشييع شعبي لـ حسن نصرالله، والذي سيكون استثناءً واضحًا وقويًا وشعبيًا ورسميًا وسياسيًا.

وفي 28 سبتمبر 2024، أصدر حزب الله اللبناني بيانًا أعلن خلاله اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

استشهاد حسن نصر الله

وقال حزب الله، في بيان: "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا، ملتحقًا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".

وأضاف: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

وتابع: "إنّنا نعزي صاحب العصر والزمان وولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية".

هاشم صفي الدين

استشهاد هاشم صفي الدين

وفي 23 أكتوبر 2024، أعلن حزب الله اللبناني استشهاد هاشم صفي الدين الذي كان يعتبر خليفة محتملاً لأمين عام الحزب حسن نصر الله.

وأكد المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، اغتيال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله.

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