رامز جلال في رمضان 2025 وتفاصيل برنامجة الجديد ..غوريلا ومواقف مرعبة

يستعد الفنان رامز جلال لإشعال الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، ببرنامجه الجديد رامز في قصر الموت، والذي يعد تكملة لسلسلة المقالب التي اعتاد تقديمها كل عام، ليصبح اسمه جزءًا لا يتجزأ من طقوس رمضان التلفزيونية.

وبالرغم من الانتقادات والمواقف المثيرة للجدل التي صاحبت برامج رامز جلال السابقة، إلا أن شعبيته لا تزال متصاعدة، وينتظر عدد كبير من الجمهور برنامج رامز في قصر الموت الجديد، والذي من المقرر عرضه على قنوات ام بس سي، في نفس التوقيت الذي يعرض فيه برنامج رامز من كل عام .

تفاصيل التصوير والاسم المتوقع لبرنامج رامز جلال

يرصد الموجز تفاصيل برنامج رامز جلال في رمضان المقبل 2025، والذي اختار له اسم رامز في قصر الموت، ويبد انه يجمل بين طياته العديد من المفاجآت والمواقف المرعبة.

رامز جلال

تفاصيل برنامج رامز في قصر الموت الجديد

ووفقًا لتقارير سعودية، سيقوم رامز جلال بتصوير برنامجه الجديد في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس استمرار التعاون بينه وبين قنوات "إم بي سي".

وقد أشارت المصادر إلى أن اسم البرنامج المتوقع لهذا العام هو "رامز في قصر الموت"، وهو اسم يحمل في طياته الكثير من الغموض والإثارة، ما يثير التساؤلات حول طبيعة المقالب التي سيتضمنها البرنامج.

الفنان رامز جلال

جرعة مضاعفة من الرعب في برنامج رامز جلال الجديد

تستند فكرة برنامج رامز جلال الجديد، على إيهام ضيوف الحلقات بأنهم يعيشون لحظة غرق حقيقية أثناء تواجدهم على متن قارب في إحدى الجزر النائية بإندونيسيا.

في محاولة النجاة، يسبح الضيف إلى جزيرة قريبة، معتقدًا أنه وصل إلى بر الأمان، لكن سرعان ما يصدم باكتشاف أن الجزيرة أيضًا بدأت تغرق، ليجد نفسه عالقًا في سلسلة من المواقف المرعبة التي تزداد تعقيدًا بظهور غوريلا متوحشة تهجم عليه.

الغوريلا في الحقيقة ليست سوى رامز جلال متخفيًا بزي متقن صنعه فريق متخصص في المؤثرات البصرية، مما يجعل اللحظة التي يكشف فيها رامز عن هويته مليئة بالكوميديا وردود الفعل الغاضبة من الضيوف.

نجوم الفن والرياضة في برنامج رامز جلال

كالعادة، سيستضيف رامز جلال نخبة من ألمع نجوم الفن والرياضة، وتشير التسريبات إلى أسماء مثل هشام ماجد، شيماء سيف، أحمد فهمي، إمام عاشور، ومحمد الشناوي.

ويُتوقع أن يتعرضوا لمواقف غير متوقعة ومثيرة للجدل كما هي العادة في برامجه.

ومن المعروف أن اختيار الضيوف يعتبر عنصرًا أساسيًا في نجاح برامج رامز جلال ، حيث يحرص على استضافة وجوه محبوبة وأخرى مثيرة للجدل لضمان تنوع ردود الفعل والمواقف.

أبرز مقالب رامز جلال في المواسم السابقة

رامز جلال ليس غريبًا على تقديم أفكار مبتكرة في برامجه التي أصبحت حديث الجمهور كل رمضان، ومن أبرز مواقفه في المواسم السابقة:

• محمد فؤاد في "رامز نيفر إند" (رمضان 2023)

تعرض الفنان محمد فؤاد لإصابة ونزيف خلال تصوير الحلقة، مما أثار جدلًا واسعًا وقلق محبيه.

• هنادي مهنا

كانت هنادي مهنا واحدة من الضحايا الذين عاشوا لحظات مرعبة، حيث تأثرت بشدة بمقلب "رامز نيفر إند"، ما جعل ردود فعلها مادة دسمة للمشاهدين.

هنادي مهنا في برنامج رامز جلال

• أحمد السقا

أثارت حلقة أحمد السقا تباينًا في الآراء، حيث فاجأ الجمهور بردود أفعاله غير المتوقعة أثناء تنفيذ المقلب.

أحمد السقا وباسم سمرة مع رامز جلال

كما لا يمكن نسيان اللحظات الطريفة مع ضحايا مثل الفنانة فيفي عبده، التي أطلقت سيلاً من الشتائم بعد اكتشاف المقلب في "رامز تحت الأرض"، ولكنها لم تخلُ من طابعها الفكاهي المعروف.

ضحايا آخرين وبرامج مميزة

• حمو بيكا والراقصة لورديانا في "رامز عقله طار" عاشا حالة من الرعب والانهيار داخل كبسولة البرنامج.

حمو بيكا في برنامج رامز جلال

• شيرين رضا ولويس فونسي، تأثرا بشكل كبير بالمواقف المفاجئة، وظهرت لحظاتهما ضمن أكثر الفيديوهات تداولًا.

• مصطفى خاطر وحسين الشحات، كانت ردود أفعالهما بين الكوميديا والذهول، مما أضاف نكهة خاصة للحلقات.

برنامج رامز جلال بين النجاح والإثارة

على الرغم من الانتقادات التي تطال برامجه بسبب جرعة الإثارة العالية، إلا أن رامز جلال استطاع أن يثبت مكانته كواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في شهر رمضان، فالبرامج التي يقدمها تحظى بمعدلات مشاهدة مرتفعة وتحقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، مما يجعلها محطة أساسية للمشاهد العربي.

أخر أعمال رامز جلال في السينما

إلى جانب نجاحاته التلفزيونية، لا يمكن إغفال حضور رامز جلال في السينما، فقد كان آخر أعماله فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي قدم فيه شخصية مزدوجة تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

شارك في بطولة العمل، نسرين طافش وحمدي الميرغني، وحقق إيرادات كبيرة فور طرحه في دور العرض.

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