معتز التوني يتعاون مع رامز جلال في فيلم سينمائي جديد

أعلن المخرج معتز التوني في تصريحات صحفية عن بدء التحضيرات لمشروع سينمائي جديد يجمعه بالفنان رامز جلال، وهو تعاون جديد يأتي بعد عدة نجاحات شهدها الاثنان في الأعمال السابقة.

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معتز التوني

وأوضح التوني أن الفيلم لا يزال في مراحل كتابة السيناريو، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للعرض مع بداية العام المقبل.

هذا التعاون يثير توقعات كبيرة، خاصةً وأن رامز جلال اشتهر بتقديم أفلام الكوميديا التي تحظى بجماهيرية واسعة، في حين يحمل التوني سجلًا حافلًا في إخراج أعمال كوميدية حققت نجاحات مبهرة.

التحضيرات الجارية للفيلم

وفي حديثه عن مراحل العمل، أشار التوني إلى أن فريق الكتابة يعمل على إعداد السيناريو بدقة، وأن مرحلة التصوير ستبدأ في غضون أسابيع قليلة.

ولم يكشف التوني عن تفاصيل كثيرة حول قصة الفيلم أو أبطال العمل المشاركين إلى جانب رامز جلال، ولكنه أبدى تفاؤله بنجاح الفيلم نظرًا للعلاقة الفنية المميزة التي تجمعه بجلال.

وأضاف أن السينما المصرية تعيش حالة من الانتعاش في الفترة الأخيرة، خاصة مع تزايد إنتاج الأفلام التي تلبي رغبات الجمهور المصري وتحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.

رامز جلال

شغف التوني بالتمثيل

على صعيد آخر، صرح معتز التوني بأن لديه شغفًا كبيرًا بالتمثيل بجانب عمله كمخرج، وأنه لا يعتبر التمثيل مجرد مهنة بل هواية ممتعة يرغب في تطويرها.

وأضاف أنه إذا وجد الفرصة المناسبة التي تقدمه للجمهور كممثل بشكل احترافي، فلن يتردد في خوض هذه التجربة. هذه التصريحات فتحت باب التساؤلات حول إمكانية رؤية التوني في دور تمثيلي أكبر في المستقبل، خاصة وأنه سبق له الظهور كضيف شرف في بعض الأعمال الكوميدية.

وأكد أنه دائمًا ما يبحث عن تحديات جديدة في عالم السينما سواء كمخرج أو كممثل.

نجاح فيلم "إكس مراتي" يبرز اسم التوني

أما بالنسبة لأحدث أعماله، فقد حقق فيلم "إكس مراتي" نجاحًا ملحوظًا منذ عرضه في دور السينما.

الفيلم يضم نخبة من النجوم مثل هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، مصطفى غريب، وعلي صبحي، ويعتمد في حبكته على مزيج من الكوميديا الاجتماعية والتشويق.

يدور الفيلم حول طبيب نفسي يُكلّف بإعداد تقرير عن سلوك مجرم خطير من أجل الإفراج عنه، ليكتشف الطبيب أن هذا المجرم هو طليق زوجته السابقة ووالد ابنها.

وقد لاقى الفيلم استحسان الجمهور وحقق إيرادات مرتفعة، مما يجعله أحد أقوى الأفلام المنافسة في شباك التذاكر هذا العام.

إمكانية تحول التوني إلى ممثل محترف

في سياق متصل، عبّر التوني عن أمنيته في احتراف مهنة التمثيل بشكل أكبر بجانب عمله الإخراجي، مشيرًا إلى أن حبه للتمثيل قديم وأنه لا يمانع في تقديم نفسه كممثل، شريطة أن يجد الدور المناسب الذي يبرز إمكانياته الفنية.

وأضاف أن أدوار الضيوف التي ظهر فيها سابقًا كانت مجرد تجارب أولية، وأنه يرغب في خوض التحدي بشكل أكبر إذا جاءت الفرصة المناسبة.



معتز التوني

يعتبر التوني أن السينما المصرية بحاجة إلى تقديم مواهب جديدة في جميع المجالات، وأنه يتطلع إلى أن يكون جزءًا من هذه الموجة الجديدة سواء كمخرج أو كممثل.

مشاريع رامز جلال السينمائية الأخيرة

وعلى صعيد آخر، فإن آخر أعمال رامز جلال هو فيلم "أخي فوق الشجرة"، والذي يحكي قصة شاب انطوائي يعيش حياة هادئة ومنظمة حتى يظهر في حياته توأمه "بهاء" الذي لم يكن يعلم بوجوده، وهو شخصية مختلفة تمامًا عنه.

رامز جلال، الذي يجسد دور التوأمين، يدخل في سلسلة من المواقف الكوميدية التي تقلب حياة "علاء" رأسًا على عقب. الفيلم يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي خفيف، وقد حقق إيرادات جيدة منذ طرحه في دور العرض.

شارك في بطولة الفيلم نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن (ويزو)، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

مستقبل التعاون بين التوني وجلال

التعاون بين معتز التوني ورامز جلال ليس بجديد، فقد سبق لهما العمل معًا في أكثر من مشروع ناجح، ومع هذا الفيلم المرتقب، يبدو أن هذا الثنائي يسعى لمواصلة تقديم أعمال مميزة تمزج بين الكوميديا والتشويق، مما يضمن لهما مكانة مميزة بين الأفلام الأكثر نجاحًا في السينما المصرية.

يبقى الجمهور في حالة ترقب لما سيقدمه هذا التعاون الجديد، خاصة مع النجاحات السابقة التي حققها كلا الفنانين على مستوى شباك التذاكر.

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