انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للزجاج تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة

معرض القاهرة الدولي-تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية، انطلقت فعاليات معرضين بارزين في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، وهما الدورة الثانية من المعرض الدولي للزجاج، والدورة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب، ويستمر المعرضان حتى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من كبار العارضين والخبراء الدوليين، مما يعكس أهمية مصر كمركز تجاري وصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنشر الموجز تفاصيل فعاليات مع القاهرة الدولي في التقرير التالي

فعاليات المعرض الدولي للزجاج

يُعد المعرض الدولي للزجاج منصة بارزة لعرض أحدث الابتكارات في مجال صناعة الزجاج، ويضم المعرض مجموعة شاملة من المنتجات الزجاجية، بالإضافة إلى تقنيات المعالجة والتشطيب والرقمنة، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية، وتسليط الضوء على الموارد الطبيعية الغنية في مصر مثل رمال السيليكا عالية الجودة، لدعم الصادرات الوطنية.

وقال حسام قبيسي، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض: "نحن فخورون بتنظيم هذه الدورة من معرضي الزجاج والأخشاب، اللذين أصبحا منصة رئيسية لتبادل الأفكار والابتكارات، ويهدف الحدثان إلى تعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية، وتسليط الضوء على إمكانات الصناعة المصرية في هذين القطاعين الحيويين، وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يدعم رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعات المتقدمة."

معرض القاهرة للزجاج..فعاليات اليوم الأول



شهد اليوم الأول إقبالًا كبيرًا من رجال الأعمال وممثلين حكوميين، وتم تنظيم برنامج الزائر الدولي لتسهيل اللقاءات بين العارضين والشركاء الدوليين، مما أتاح فرصًا لعقد صفقات كبرى، وكما تضمنت العروض تقنيات زجاج السيارات، والنوافذ الذكية، وحلول الطاقة الشمسية.

افتتاح معرض القاهرة الدولي





معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب

انطلقت النسخة التاسعة من معرض القاهرة الدولي للأخشاب بمشاركة 600 عارض من 76 دولة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة تجارية رائدة في صناعة الأخشاب وتقنيات النجارة.

أهداف معرض القاهرة الدولي



يهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الأخشاب من خلال جمع المستثمرين والمصنعين في مكان واحد. كما يوفر فرصة للاطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية مثل الأتمتة والروبوتات لتحسين جودة المنتجات.

المشاركات الدولية المشاركة في معرض القاهرة الدولي

معرض القاهرة الدولي



ضم المعرض أجنحة دولية من أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما أتاح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي، وكما شهد مشاركة بارزة من جمعيات ومؤسسات دولية متخصصة في مجال الأخشاب.





المعارض المصاحبة والأحداث المستقبلية

بالتزامن مع معرض الأخشاب، تُقام الدورة السادسة من معرض القاهرة الدولي للأثاث ومكونات الأثاث، الذي يستعرض أحدث تصاميم الأثاث والمفروشات ومواد التنجيد.

وأعلنت الشركة المنظمة عن خطط لتنظيم دورات مستقبلية ضمن سلسلة "المعرض الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب"، تشمل الدورة الحادية والعشرين من معرض دبي الدولي للأخشاب في أبريل 2025، والدورة الثانية من المعرض السعودي الدولي للأخشاب في سبتمبر 2025.





ويفتح المعرضان أبوابهما يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً، مما يتيح للزوار فرصة استكشاف أحدث التطورات والابتكارات في صناعة الزجاج والأخشاب.

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