كواليس جديدة.. مشاركة مصر في أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل بالعالم

أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل بالعالم.. أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، وذلك خلال زيارته لمعرض إينوترانس 2024، أكبر معرض عالمي لتكنولوجيا النقل، حيث تم عرض قطار فيلارو السريع، وهو الأحدث في أسطول القطارات المصرية، ويكشف الموجز تفاصيل أكثر.





وشدد الوزير على أن عرض قطار فيلارو في هذا الحدث العالمي يعد شاهداً على التعاون المثمر بين البلدين، ويرمز إلى العلاقات القوية التي تجمع القيادتين والشعبين المصري والألماني. وأعرب عن خالص شكره للحكومة والشعب الألماني والشركات الألمانية على دعمهم المتواصل لمصر في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال النقل والبنية التحتية.





قطار فيلارو.. نقلة نوعية في النقل السريع





وخلال جولته في المعرض، تفقد الوزير برفقة نظيره الألماني الدكتور فولكر فيسينج ورئيس شركة سيمنز العالمية رونالد بوش، قطار فيلارو الذي تم تصنيعه بالكامل في ألمانيا. وأشاد الوزير بالتصميم المتطور والتقنيات الحديثة التي يتمتع بها هذا القطار، والذي سيساهم بشكل كبير في تطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد الوزير أن مشروع قطار فيلارو يمثل نقلة نوعية في مجال النقل السريع في مصر، حيث سيساهم في تقليل زمن الرحلات بين المدن، وتخفيف الضغط على الطرق، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يخدمها.





دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية





وفي سياق متصل، افتتح الوزير جناحي شركتي أوراسكوم ونيرك المصريتين، وهنأهما على مشاركتهما الفاعلة في المعرض. وأشاد بدور الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة.



وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويؤكد عرض قطار فيلارو في معرض إينوترانس 2024 على التقدم الكبير الذي تحرزه مصر في مجال البنية التحتية، وعلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. كما يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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