بعد اجتماع وزير النقل بداخلها.. مزايا ومواصفات عربة قطار فيلارو

قطار فيلارو السريع

بدأت اليوم فعاليات معرض إينوترانس 2024 والذي يُعد أكبر معرض تجاري لتكنولوجيا النقل في العالم، وشارك به الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كل التفاصيل عن المعرض وقطار فيلارو في التقرير التالي من «الموجز».

إفتتاح معرض تكنولوجيا السكة الحديد

يستعرض المعرض أحدث الابتكارات في أنظمة السكك الحديدية والنقل بحضور قادة الصناعة والمتخصصين في هذا القطاع على المستوى العالمي، ويقوم المعرض بتسليط الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تكنولوجيا السكك الحديدية، وحلول البنية التحتية والنقل الجماعي، والتصميمات الداخلية، وبناء الأنفاق.

وبعد انتهاء اجتماع وزير النقل الذي أجري داخل عربة قطار فيلارو، قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، رفقة الدكتور فولكر فيسينج، وزير النقل الألماني، ورونالد بوش، رئيس سيمنز العالمية، بتفقد قطار فيلارو المخصص لقطارات الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة المصرية والذي تقوم شركة سيمنز العالمية المصنعة له بعرضه في جناح سيمنس موبيليتي بالمعرض.

الانتهاء من تصنيع ٣ قطارات فائقة السرعة.. تعرف عليهم

وحيث تم الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 3 قطارات سريع (فيلارو) وجاري تصنيع قطارين آخرين من إجمالي 15 قطار سريع، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 5 قطارات إقليمية (ديزيرو)، تم وصول أحدهما إلى القاهرة وجاري تصنيع عدد 7 قطارات أخرى، وذلك من اجمالي 34 قطار إقليمى، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع عدد ۲ جرار كهربائي للبضائع من اجمالي 14 جرار بضائع مخصصين للخط الأول.

تسلمت مصر اليوم أول قطار فائق السرعة ضمن القطارات التى تم تشغيلها على شبكة القطارات السريعة التى أنشأتها وزارة النقل، وتمتد بأطوال تصل لـ2000 كم، وسيعمل القطار على الخط الأول لـ القطار الكهربائى السريع "السخنة – الإسكندرية – مطروح"، حسب تصريحات وزير النقل.

مواصفات القطار وبما يتميز

ويتميز قطار فيلارو بتصميمه المبتكر وحلوله التكنولوجية المتطورة، حيث أنه يوفر أعلى مستويات الراحة والترفيه والأمان، وبذلك يصبح الخيار الأول والأفضل لأنظمة السكك الحديدية الحديثة حول العالم.

ويتميز القطار بشاشات عرض المعلومات للركاب، وتصميماته الداخلية الفاخرة، وترتيب المقاعد داخل القطار ليناسب احتياجات الأسر ، وستحسن هذه المزايا المتطورة بشكل كبير تجربة السفر وتوفير المزيد من الراحة للركاب وسيصبح قطار فيلارو عالي السرعة إضافة هامة لشبكة النقل والمواصلات في مصر.

رأي الوزير ونائب رئيس الوزراء في أعمال شبكة قطار فيلارو

وأكد الوزير أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان، مضيفا أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تستخدم لخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وخدمة المناطق السياحية في مصر.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلي أنها ستحقق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية من أجل تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وخدمة منظومة نقل البضائع بين الموانئ، وأيضا خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

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