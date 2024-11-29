الشركة الفرنسية تعلن تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بداية من ديسمبر

مواعيد القطار الكهربائي-أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، ستصل القطارات كل 15 دقيقة خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 مساءً، من محطة عدلي منصور إلى محطة مدينة الفنون والثقافة، ذهابًا وإيابا، وتنشر جريدة الموجز في التقرير التالي بالتفصيل مواعيد القطار الكهربائي اعتبارا من ديسمبر المقبل

إرشادات للركاب المتجهين إلى مدينة المعرفة

أوضحت الشركة في بيان صحفي، أن الركاب المتجهين إلى مدينة المعرفة يمكنهم النزول في محطة بدر وركوب القطار المتجه إلى مدينة المعرفة، حيث ستكون بداية ونهاية القطارات المتجهة إلى مدينة المعرفة من محطة بدر.

مسار القطار الكهربائي الخفيف

ينطلق القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بمحاذاة طريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوي، ليتفرع شمالًا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان، وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية الدولية، بإجمالي طول يبلغ 105 كيلومترات تشمل 19 محطة رئيسية،

أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف

يوفر مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عبر محطة عدلي منصور المركزية، كما يخدم سكان المدن الجديدة على طريق القاهرة-الإسماعيلية مثل مدن العبور، الشروق، المستقبل، وبدر، وصولًا إلى العاشر من رمضان شمالًا، والعاصمة الإدارية جنوبًا.

يساهم المشروع في تسهيل انتقال المواطنين بين القاهرة والمدن الجديدة، مما يدعم تخفيف الضغط على وسائل النقل التقليدية وتقليل الزحام.

القطار الكهربائي

خدمات القطار الكهربائي وتكامل النقل

يعد القطار الكهربائي الخفيف جزءًا من شبكة النقل المتكاملة، حيث يتيح تبادل الركاب مع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) في محطة الفنون والثقافة، ومع القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية، مما يعزز الربط بين شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الكبرى.

تمديد أوقات الذروة لراحة الركاب

بدأت الشركة الفرنسية في تمديد أوقات الذروة لتشمل الفترة حتى الساعة 5 مساءً، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، وخلال أوقات الذروة، التي تبدأ من 6:30 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 2 مساءً إلى 5 مساءً، تصل القطارات كل 8 دقائق لتلبية الطلب المتزايد.

دور القطار الكهربائي في تحسين النقل

أصبح القطار الكهربائي الخفيف حلقة وصل رئيسية بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، إضافة إلى اتصاله بالخط الثالث للمترو، ومحطة السوبر جيت، وقطار السويس عبر محطة عدلي منصور، وساعد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في تشجيع سكان مدن شرق القاهرة على ترك سياراتهم الخاصة واستخدام القطار والمترو، مما ساهم في توفير التكاليف وتقليل الجهد والازدحام.

وفي الختام القطار الكهربائي الخفيف هو أحد الحلول المستقبلية لتعزيز النقل العام، وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة لسكان القاهرة والمدن الجديدة.

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