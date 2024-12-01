أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت مرض الإيدز.. تعرف على التفاصيل

في الأول من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي ل مرض الإيدز، لتسليط الضوء على هذا المرض الذي لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، وقد لعبت السينما المصرية دورًا هامًا في تناول هذا المرض عن طريق تسليط الضوء على قصص المصابين به، خاصة بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالإيدز في مصر منذ خمس سنوات، حيث جاءت تلك الأعمال الفنية كوسيلة للتوعية، لفتح حوار مجتمعي، وللتصدي للخوف والوصم المرتبطين بالمرض.

أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت مرض الإيدز

ويرصد موقع الموجز أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت مرض الإيدز،

كان أبرز هذه الأعمال الفيلم القصير "منى" للمخرج والمنتج عمرو واكد الذي روى مأساة سيدة تُدعى منى، أصيبت بالإيدز عبر زوجها الذي توفي لاحقًا، الفيلم يعكس حجم المعاناة الاجتماعية والنفسية التي تعرضت لها، من نبذ أهلها لها، إلى فقدان وظيفتها وأبنائها، وانتهاءً بوفاتها نتيجة مشكلات نفسية وجسدية تفاقمت بسبب العزلة المجتمعية.

فيلم شاويش نص الليل

فيلم شاويش نص الليل

يعد فيلم "شاويش نص الليل"أول الأعمال المصرية التي تناولت قضية الإصابة بالإيدز، يروي الفيلم حكاية شاب رياضي يتعرض لحياة مدمرة بسبب إدمان المخدرات، التي نقلت له الفيروس عبر حقنة ملوثة، العمل من بطولة خالد محمود، فريد شوقي، آثار الحكيم، وآخرون من النجوم.

فيلم الحب في طابا

تناول فيلم "الحب في طابا" خطر العلاقات العشوائية، حيث يحكي عن ثلاثة أصدقاء يقيمون علاقات مع أجنبيات أثناء إجازتهم، ليكتشفوا لاحقًا أنهن مصابات بالإيدز، الفيلم من بطولة هشام عبد الحميد، ممدوح عبد العليم، جالا فهمي، نجاح الموجي، وائل نور، وإخراج أحمد فؤاد.

فيلم الحب والرعب

فيلم الحب والرعب

يقدم فيلم "الحب والرعب" بطولة شريهان، محمود الجندي، حسين الشربيني، نظرة على حياة طبيبة مصابة بالإيدز نتيجة عدوى من زوجها، العمل يبرز صراعها الداخلي وكيفية تعاملها مع المجتمع بعد الإصابة.

فيلم أسماء

فيلم "أسماء" بطولة هند صبري يعرض نموذجًا واقعيًا لسيدة مصرية تعايشت مع الإيدز، محاربة المجتمع والوصمة الاجتماعية للحصول على حقوقها، العمل مستوحى من قصة حقيقية، ويعتبر واحدًا من أبرز الأفلام التوعوية حول المرض، وهو من إخراج عمرو سلامة، وشارك في بطولته هاني عادل وماجد الكدواني.

فيلم ديسكو ديسكو

فيلم ديسكو ديسكو



تطرقت المخرجة إيناس الدغيدي في فيلم "ديسكو ديسكو" إلى حياة شاب مثلي الجنس أصيب بالإيدز، جسد الدور الفنان الراحل عبد الله محمود، وسلط الفيلم الضوء على الجانب الاجتماعي والنفسي للمصابين.

فيلم الأجندة الحمراء

يتناول فيلم "الأجندة الحمراء" للطبيب والإعلامي طارق علام علاقة مريض بالإيدز بصديقه والطبيب الذي يحاول فهم أسباب إصابته، مقدماً نموذجًا للبحث العلمي والإرشاد الطبي.

مسلسل خاص جدًا

مسلسل خاص جدًا

في مسلسل “خاص جدًا”، جسد أحمد فلوكس شخصية شاب رياضي أصيب بالإيدز بسبب نقل دم ملوث أثناء وجوده في إفريقيا، ليتناول العمل الجوانب النفسية والاجتماعية للإصابة.

مسلسل زواج بالإكراه

أما مسلسل "زواج بالإكراه"، فركز على فتاة مصابة بالإيدز تحاول التكيف مع المرض بمساعدة والدها، قدمت الفنانة زينة شخصية الفتاة المصابة، مع التركيز على كيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمريض.

ساهمت هذه الأعمال في كسر حاجز الصمت حول الإيدز، موجهة رسالة بأن المرض ليس حكماً بالموت الاجتماعي، وأن الوعي والتفهم هما المفتاح لمواجهة المخاوف المجتمعية.

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