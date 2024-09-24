علا هتفضل عفوية..تفاصيل شخصية هند صبري في مسلسل البحث عن علا 2

كشفت الفنانة هند صبري، تطورات شخصيتها في مسلسل البحث عن علا 2، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، ويكشف لنا الموجز تفاصيل دورها.

شخصية هند صبري في البحث عن علا

وقالت هند صبري خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي: علا هتفضل زي ما هي عفوية وعلى سجيتها، لكن اللي بيحصل حواليها هو اللي بيتغير، وشوفنا في الموسم الأول ست مغلوبة على أمرها ضعيفة ومكسورة، لكن هنا بقت أقوى واتعلمت من اللي حصلها.

هند صبري في البحث عن علا

مسلسل البحث عن علا 2

وسبق ونشرت الفنانة هند صبري، برومو الجزء الثاني من مسلسلها البحث عن علا، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ويظهر الإعلان حيرة علا عبد الصبور، وخوفها من خطبتها مرة أخرى، حتى تقودها الظروف إلى لقاء كريم عابد الذي يلعب دوره ظافر العابدين، والذي تضطر للعمل معه، لنرى ما هي المواقف المضحكة التي ستحدث بينهما.

وتعود أيضًا شخصية حازم، شقيق علا، وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان طارق الإبياري، ونرى أيضًا خلافات علا مع ابنتها.

قصة مسلسل البحث عن علا 2

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا، حول علا عبد الصبور التي تعود في مغامرة جديدة رفقة عائلتها في الموسم الثاني من القصة، والعمل من بطولة هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، ندى موسى، والعمل من تأليف مها الوزير، وإخراج هادي الباجوري.

أبطال مسلسل البحث عن علا

يشارك في مسلسل "البحث عن علا" بجانب هندي صبري وظافر العابدين، عدد من النجوم: سوسن بدر وهاني عادل وندى موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، العمل من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، إخراج هادي الباجوري، تولت شركة SALAM Prod، بالتعاون مع Partner Pro.

آخر أعمال هند صبري

شاركت هند صبري مؤخراً في مسلسل مفترق طرق، الذي دارت أحداثه حول شخصية "إليسيا" الزوجة المطيعة لزوجها الذي يجسده ماجد المصري ويعمل في مهنة المحاماة ويدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق في عديد من قضايا الفساد التي ارتكبها، فتضطر زوجته للعمل في مهنة المحاماة للدفاع عنه.

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