معلومات هامة عن شريحة Esim بعد طرحها وسعرها.. وتفاصيل

ينتظر ملايين المصريين، إطلاق الشريحة الإلكترونية (eSIM)، وهي تعد تقنية متطورة يترقبها المستخدمون بفارغ الصبر، حيث تشهد فروع شركات الإتصالات الأربع في مصر نشاطًا ضخماً استعدادًا لإطلاقها، وهذا ما سيوضح تفاصيله الموجز في هذا التقرير.

Esim

شريحة Esim

وجدير بالذكر أنه تم رصد أول ظهور لشريحة eSIM في مصر بداخل فروع شركات الإتصالات، وذلك يعتبر استعداداً لتطبيقها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد إطلاق إعلان الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن إقتراب تفعيلها.

أهم ما ذكر عن شريحة Esim

شريحة ESIM الإلكترونية عبارة عن بطاقة SIM رقمية، تتيح للعملاء تفعيل باقة بيانات من شركة الاتصالات دون الحاجة لاستخدام شريحة SIM فعلية، حيث تكون متضمنة داخل اللوحة الأم للهاتف أو الأجهزة الذكية.

ويستطيع المستخدم تثبيت 8 منها أو أكثر في هواتف آيفون واستخدام رقم واحد في نفس الوقت، حيث تثبت الشريحة داخل الجهاز، فلا يمكن للمستخدم تركيبها وإزالتها، فقط بإمكانه التعامل معها خارجياً.

حيث تم الإعلان عن شريحة ESIM لأول مرة في ساعة آبل جير، وظهرت عقب ذلك في الهواتف الذكية وكان لأول مرة في هاتف جوجل بيكسل، وسادت فيما بعد في هواتف آيفون.

معلومات هامة عن طريقة تفعيل الشريحة

يمكن بواسطة الخطوات التي سوف يستعرضها لكم الموجز في السطور التالية، تشغيل الشريحة المدمجة على جهازك كالآتي:

ويلزم أن يتأكد المستخدمون من أن جهاز المحمول المستخدم يدعم تلك الخدمة ثم يتوجه العميل بعد ذلك إلى إعدادات الهاتف، أو التواصل مع خدمة العملاء عن طريق رقم 111.

وحتى يحصل العميل على رمز QR Code بعد ذلك، يجب عليه التوجه إلى أقرب فرع من فروع WE لتفعيل تلك الخدمة.

يجب أن يحرص المستخدم على القيام بالإتصال بشبكة الإنترنت Wi-Fi، وذلك لتحميل ملفات الخط وتعريفات الشبكة ثم يتواصل العميل بعد ذلك مع خدمة العملاء وهذا لتأكيد البيانات وتفعيل الخدمة.

وبهذه الطريقة يكون تم تفعيل الخدمة على جهازك سواء كان جهازك آيفون أو يدعم نظام تشغيل الأندرويد.

موعد طرح شريحة Esim وسعرها

ينتظر المواطنون موعد طرح شريحة الإتصال المدمجة، والتي تم إتاحتها رسميًا أمس الأحد الموافق 1 ديسمبر، قبل ختام هذا العام في كل فروع “اتصالات، فودافون، وي، أورانج”.

ومن المتوقع توفير شريحة الإتصال المدمجة بسعر 270 جنيهاً، وسيزداد السعر إلى 50 جنيهاً وذلك في حالة التحويل إلى شريحة أخرى لتصبح بـ320 جنيهاً.

موعد تفعيل شريحة Esim

كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، عن موعد إطلاق خدمات الشريحة الإلكترونية eSIM في مصر في الربع الأول من عام 2025.

وأشار أيضاً إلى أن تقنية مكالمات الواي فاي سترافق إطلاق هذه الخدمة، مما سيتيح تجربة اتصال أفضل خاصة في الأماكن ذات الشبكة الضعيفة.

وتعد الشريحة الإلكترونية نقلة نوعية كبيرة في عالم الإتصالات، حيث تتيح للمستخدمين الكثير من المزايا المهمة، حيث يمكن تفعيل هذه الخدمة عبر خطوات بسيطة دون الحاجة لزيارة تلك الفروع بشكل متكرر.

شريحة Esim

اقرأ أيضاً:

سعر خط فودافون 2024 بعد زيادة الأسعار وكيفية شراؤه واستبدال الشريحة

إنفيديا تدخل على خط الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل برنامج Inception