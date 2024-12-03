مواصفات مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي 2025

يتطلع الطلاب إلى معرفة مواصفات مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي التي حددتها وزارة التربية والتعليم، قبل بداية امتحانات نصف العام الدراسي 2025.

ويستعرض موقع " الموجز" تفاصيل مواصفات مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، لمعرفة الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة العلوم المتكاملة.

تفاصيل مواصفات مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي وتتكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

وحددت الورقة الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أن الاسئلة في مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي وتوزع وفقًا لنواتج التعلم المعتمدة وبما يتناسب مع الأوزان النسبية المحددة لكل محور وهي كالتالي:

مادة العلوم المتكاملة

شكل الورقة الامتحانية في مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

تراعي الورقة الامتحانية تنوع مستويات الصعوبة لقياس التفاوت في التحصيل الدراسي بين الطلاب، مع ترتيب الأسئلة تدريجيًا من الأسهل إلى الأصعب. كما توازن بين المستويات المعرفية المختلفة، وتُصاغ الأسئلة بدقة ووضوح لتجنب أي لبس.

تشمل الورقة الامتحانية جميع البيانات الأساسية مثل المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الدرجة، الفصل الدراسي، وتاريخ الامتحان.

مواصفات مادة العلوم المتكاملة

وتتميز بجودة التنسيق لضمان وضوح الطباعة، مع مراعاة اختيار نوع الخط وحجمه، المسافات، الهوامش، العناوين، وتعليمات الأمانة، مع التأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية.

لا تحتوي الورقة الامتحانية على معلومات إضافية أو أنشطة إثرائية خارجة عن نطاق نواتج التعلم، أما أنواع الاسئلة، فتتنوع بين الاختيار من متعدد بنسبة 85% من الدرجة الكلية "20 درجة".

الأسئلة المقالية بنسبة 15% "4 درجات زمن الإجابة المحدد هو ساعتان.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي يوم 16 يناير العام القادم.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 25 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 6 فبراير في العام القادم.

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