30 مليون دولار.. تفاصيل حصول الجامعة الأمريكية بالقاهرة على تبرع من عائلة ساويرس

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تلقيها أكبر هبة مالية من نوعها في تاريخها، تبلغ قيمتها 30 مليون دولار أمريكي، من مؤسسة The NNS Foundation وصندوق نجيب ساويرس للأعمال الخيرية ونجيب سميح ساويرس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وأوراسكوم للإنشاءات.

وأوضحت الجامعة خلال بيان صحفي صادر عنها وحصل الموجز على نسخة منه، أن الهبة المقدمة جاءت لدعم التميز في تعليم إدارة الأعمال والأبحاث متعددة التخصصات وبرامج التبادل مع الجامعات الأمريكية الرائدة.

كما توفر الهبة تمويلا للمنح الدراسية والأبحاث ومنصب أستاذية في الذكاء الاصطناعي/علوم البيانات، إلى جانب برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الزائرين مع جامعات أمريكية بارزة مثل جامعة شيكاغو.

الجامعة الأمريكية تطلق اسم أنسي ساويرس على كلية إدارة الأعمال

وأشارت الجامعة خلال البيان إلى أنها ستطلق اسم "كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال" بشكل دائم على كلية إدارة الأعمال، وذلك تقديرا منها لهذه الهبة التي وصفتها بأنها فريدة من نوعها من عائلة ساويرس.

وتأتي هذه التسمية تكريماً للإرث الشخصي والمهني الاستثنائي للراحل أنسي ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين في الشرق الأوسط، ومؤسس مجموعة أوراسكوم وعميد عائلة ساويرس.



وقال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الهبة المقدمة من عائلة ساويرس تدعم مسيرة كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتمكنها من البقاء في طليعة تعليم إدارة الأعمال الدولية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه بفضلها سيتمكن طلابنا من الحصول على تجربة علمية فريدة من نوعها وعلى مستوى عالمي.

معلومات عن كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

يرجع تاريخ كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى عام 1947، حيث بدأت الجامعة في هذا العام تقديم أولى محاضراتها في الاقتصاد ، والآن أصبحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة هي الكلية الوحيدة الحاصلة على الاعتماد الثلاثي المرموق مما يضعها في مكانة لا تشغلها إلا 1% من كليات إدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، إن المهبة المقدمة تعد تطورًا بارزًا في تاريخ الكلية، مؤكدا تطلعه إلى مرحلة جديدة لرفع مستوى التميز بالكلية كوجهة لتعليم إدارة الأعمال.

وأكد كامل ثقته في ما ستقدمه هذه الهبة من تبادل أكاديمي وتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأمريكية الرائدة سيضمن أن تكون كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في طليعة تعليم إدارة الأعمال عالميا وستكون على قدم المساواة مع أفضل الكليات بالعالم."

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