فنانين ومشاهير حجزوا مكانهم في الجنة.. أبرزهم فيفي عبده وكاريوكا وليلى علوي

نجوم وفنانين سمعوا كلام الرسول "صلي الله عليه وسلم" وحجزوا مكانهم في الجنة، أبرزهم فيفي عبدة التي كفلت يتيمة في بيتها، وليلي علوي التي قامت بتربية ابن صديتها خالد وهو صغير.

يستعرض الموجز أبرز الفنانين والفنانات الذين حجزوا مكانهم في الجنه، خلال التقرير التالي

الفنانة تحية كاريوكا

في أحد الأيام وجدت تحية كاريوكا أمام باب بيتها طفلة، وكانت لا تستطيع التصرف فذهبت إلي الشيخ محمد الشعراوي وبدأت تحكي ما حدث معها، فرد الشعراوي قائلاً: اكفليها يا تحية وسميها "عطية الله"، دي هتبقي مفتاحك للجنة".

تحية كاريوكا

وبالفعل ذهبت تحية كاريوكا وأخذت الطفلة الرضيعة، ووفرت لها جميع سبل الرعاية التي تحتاجها، وعندما مرضت كاريوكا والمرض زاد عليها، تحدثت مع ابنة شقيقتها الفنانة رجاء الجداوي وقالت لها: أمانة عليكي لو حدث لي شئ وفارقت الحياة أعطي بنتي للفنانة فيفي عبده وقولي لها البنت أمانة في رقبتك.

الفنانة فيفي عبده

بعد وفاة تحية كاريوكا ذهبت رجاء الجداوي إلي فيفي عبده ومعها البنت، واخذتها فيفي وقامت برعايتها وسط بناتها عزة وهنادي، وكانت تنادي لها البنت بـ ماما.

أخفت فيفي عبده خبر تبنيها طفلة يتيمه "عطية الله" عن الجمهور سنوات طوال، وكانت دائما تدافع عنها فيفي عبده عندما يتحدث أحد من أهلها عنها بشكل غير لائق.

فيفي عبده

الفنان محمد ثروت

حجز محمد ثروت مكانه في الجنة بسبب عمله الخيري، وهو تأسيسه لدار أيتام في طنطا، وأطلق عليها إسم "دار ثروت للأيتام" ويوجد بها العشرات من الأطفال الأيتام الذين ينادون له بابا ثروت.

وكانت الدار تكفل الأيتام من سن "عامين حتي الجامعه"، وحافظ ثروت على أن يوفر رعاية كاملة للأطفال تساعدهم على المعيشة وظروفها.

محمد ثروت

كما أنه قام بعمل دفتر توفير لكل طفل متواجد معه في الدار، وتم تأسيسها منذ 29 عاما، ومع ذلك لا أحد يعرفها لأن ثروت لا يتاجر بالموضوع ولا عمره اتكلم عنه، ولا يقبل التبرعات وكان يصرف من ماله الخاص عليها.

الفنانة نجلاء فتحي

صارت نجلاء فتحي على نفس نهج محمد ثروت وقامت بتأسيس دار أيتام أطلقت عليها إسم "ابنتي للأيتام" وايضا لا تقبل التبرعات وكانت تصرف عليها من مالها الخاص.

نجلاء فتحي

مديحة يسري

كانت جمعية "ابنتي" للأيتام الخاصة بالفنانة نجلاء فتحي سببا في تبني الفنانة مديحة يسري طفلة، والقصة بدأت في عام 2008 كانت تشغل منصب عضوا في مجلس الشوري، وابنها الوحيد عمر توفي بسبب حادث سيارة، وبعد أشهر من الوفاة ذهبت إلي دار نجلاء فتحي للأيتام وهناك وجدت طفلة خطفت قلبها.

مديحة يسري

ولكن وجدت بعض العقبات أثناء تبنيها للطفلة، بالرغم من أنها بذلت مجهودا كبيرا، لأن من شروط التبني وجود أسرة مكونة من أب وأم، ولكن وجدت حلا وهو أن تكفل الطفلة "هبة" داخل الدار وتتولي مسئوليتها، وقبل وفاتها كتبت لها مبلغا من المال لتأمين مستقبلها.

الفنانة ليلي علوي

حجزت ليلي علوي مكانا في الجنه بسبب كفالة طفل يتيم، تبنت "علوي" ابنها خالد وهو لسه طفل صغير، وفي الحقيقة هو نجل صديقتها التي أصابها مرض خطير وقبل وفاتها أوصت "علوي" على ابنها خالد ، بعد مرور يومين على الوصية توفت الأم وتبنت الفنانة الطفل وقامت بتوفير الخدمات التي يستحقها ليعيش في بيئة جيدة.

ليلي علوي



الإعلامية بسمة وهبة

أما بسمة وهبة فقامت بكفالة طفلة إسمها "خديجة" الجميع كان يتوقع أنها ابنتها من رجل الأعمال المعروف علاء عابد، ولكن هي في الحقيقة تبنت الطفلة.

وعند إصابة "وهبة" بالسرطان كتبت وصيتها لابنائها الاولاد عبد الرحمن وعبد العزيز وقالت لهم: خدوا بالكم من أختكم خديجة.

بسمة وهبه

المطربة اللبنانية أمل حجازي

صارت امل حجازي على نفس نهج باقي النجوم، وتبنت طفلة إسمها "نور" يتيمة الأب والام.

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