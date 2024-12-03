التفاصيل الكاملة لنجاة محافظ بورسعيد من الموت المحقق

نجا اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، من حادث صعق كهربائي أثناء تفقده موقع حريق اندلع في مسرح مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بينما أصيب حارسه الشخصي علاء المحمدي نتيجة الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويكشف الموجز التفاصيل الكاملة عن الحادث.

تفاصيل حادث محافظ بورسعيد اليوم

بدأت الواقعة بتوجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى تفقد أحد المدارس بالمحافظة إلا أنه كاد أن يتعرض لصعق كهربائى رفقة حارسة حيث كانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب في مسرح المدرسة، حيث تم إخلاء جميع الطالبات من المدرسة بالكامل، بالإضافة إلى إخلاء طلاب مدرسة علي مبارك الملحقة بها، كإجراء احترازي، كما قامت بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بموقع الحريق لضمان سلامة الجميع.

نجاة محافظ بور سعيد من حادث صاعق كهربائي

وفي أعقاب الحادث، أعادت إدارة المدرسة التيار الكهربائي دون الرجوع إلى فني متخصص لتأمين الأسلاك، ما تسبب في تعرض المحافظ وحارسه للصعق عند دخولهما لتفقد الموقع.

تم نقل الحارس علاء المحمدي على الفور بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى السلام، حيث خضع لفحوصات طبية تضمنت رسم قلب وعددًا من الإجراءات الأخرى، وهو الآن تحت الملاحظة الطبية لاستكمال العلاج.

من جانبه، حرص المحافظ اللواء محب حبشي على الاطمئنان على سلامة الطالبات، قبل أن يعود إلى مكتبه في ديوان عام المحافظة لمتابعة مهام عمله، مؤكدًا على ضرورة مراجعة إجراءات السلامة في جميع المنشآت التعليمية بالمحافظة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

زيارات محافظ بور سعيد للمدارس

يحرص محافظ بورسعيد، اللواء محب حبشي، على القيام بزيارات دورية للمدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وفي هذا السياق، قام المحافظ، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة شملت مدرستي الحديدي والنادي الرسمية للغات، التابعتين لإدارة جنوب بورسعيد التعليمية.

وخلال جولته، اطمأن المحافظ على توافر بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بالنظافة العامة والانضباط الإداري والتعليمي في جميع المدارس، كما أكد على ضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب وخلق بيئة تعليمية محفزة.

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