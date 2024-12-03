كيف عادت فتاة القاهرة من الموت لتخبر عن قاتلها قبل رحيلها

فتاة القاهرة توفيت رغم إجراء 6 عمليات جراحية لإنقاذها من الذبح، "زوجي هو السبب في إصابتي"، هكذا كتبت على ورقة بعد أن أفاقت لدقائق وتوفيت إثر ذلك، وكأنها استيقظت لتشير لقاتلها حتى لا يهرب بفعلته، وتستطيع بعدها أن ترقد بقبرها هادئة مطمئنة.

فتاة القاهرة وصلت للمستشفى بحالة حرجة

الموجز يستعرض تفاصيل قضية فتاة القاهرة، هكذا عرفت قضيتها إعلاميا، المجني عليها "مرام "، وصلت للمستشفى في حالة حرجة للغاية، فكانت تعاني من صديد شديد في البلعوم بسبب قطع طوله 8 سم، فضلا عن وجود كدمات شديدة الوضوح رغم مرور مدة عليها، أجرى لها الأطباء 6 عمليات جراحية ما بين تنظيف للصديد وخياطة.

وضعت فتاة القاهرة تحت الملاحظة عدة أيام، وبالفعل أفاقت خلال تلك المدة، وطلبت ورق، وخطت عليه بيدها أن زوجها هو من فعل بها ذلك بعد احتجازها 5 أيام في المنزل، وفي تلك المدة كان يبحث عن دكتور أنف وأذن ليعالجها في المنزل حتى لا يثير الضجة حوله.

زوج فتاة القاهرة يتسبب في اصابتها بقطع بالبلعوم

بعد مرور 5 أيام علم أهل مرام بما حدث لها، ليهرعوا بها للمستشفى في حال خطر، وعلى الفور وضعت على التنفس الصناعي، وأجريت لها العمليات الجراحية، بعدما أكد التقرير الطبي أن هناك قطع في البلعوم بطول 8 سم، بالإضافة لوجود سحجات على الرقبة بسبب الخنق، ليتضح أن الفتاة أصيبت بصديد في القصبة الهوائية والبلعوم جراء القطع الذي أصيبت به.

واستدعت النيابة العامة الصديقة المقربة لـ "فتاة القاهرة"، والتي لقيت مصرعها على يد زوجها، رجل الأعمال داخل الفيلا بالقاهرة الجديدة، كما أمرت بالتحفظ على الدليل الأكثر إدانة، ألا وهو الورقة التي خطتها بيدا، قبل وفاتها، مؤكدة فيها أن زوجها ضربها وسحلها ثم خنقها وتركها ساعات طويلة تخور، وبعد فك الخنق من حول عنقها وتركها وحيدة تصارع الموت لـ5 أيام.

قضية فتاة القاهرة

بلاغ لقسم الشرطة بواقعة فتاة القاهرة

وكانت أجهزة الأمن التابعة لـ مديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس، مفاده ورود إشارة من المستشفى باستقبال مرام البالغة من العمر 32 عامًا مصابة بـ قطع في البلعوم وسحجات على الرقبة، وكدمات متفرقة وواضحة على الجسد، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالتحري والمعاينة الأولية، اتضح أن الفتاة مرام، والتي تبلغ من العمر 32 عاما، أصيبت بقطع في البلعوم، وأن السبب وراء ارتكاب الواقعة زوجها، وذلك بسبب الخلافات الزوجية بينهما.

وأمرت النيابة المختصة بتفريغ الكاميرات في الفيلا، موقع الحادث، فضلا عن حبس رجل الأعمال 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، فضلا عن دفن الجثمان بعد ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

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