قبل لوكات 2025.. كيف كانت صيحات الجمال في عام 2024؟

صيحات الجمال.. شهد عام 2024 تطورًا ملحوظًا في عالم الجمال، حيث مزجت الصيحات بين الطبيعة والابتكار التقني، ما جعل العام فريدًا من نوعه في اتجاهاته

لذلك يستعرض موقع الموجز، أبرز ملامح صيحات الجمال التي ميزت هذا العام، على النحو التالي:

الجمال الطبيعي أولًا

سيطرت البساطة على صيحات المكياج في 2024، حيث اتجهت الكثير من النساء إلى إبراز جمالهن الطبيعي باستخدام مكياج خفيف يعزز إشراق البشرة بدلاً من تغطيتها، وأيضًا التركيز كان على البشرة النضرة والإطلالة الصحية، مع منتجات تعتمد على مكونات طبيعية وفعّالة.

الجمال الطبيعي أولًا

ألوان جريئة وعصرية

رغم بساطة الإطلالات، لم يغب الجرأة عن الألوان، عادت الألوان الزاهية بقوة، خاصة في أحمر الشفاه وظلال العيون. الألوان البرتقالية والوردية القوية كانت حاضرة في مواسم الصيف، بينما هيمنت الألوان الترابية الدافئة على الشتاء.

ألوان جريئة وعصرية

شعر بلمسات غير تقليدية

في 2024، انتشرت تسريحات الشعر البسيطة التي تعكس شخصية المرأة، مثل ذيل الحصان المنخفض والشعر المموج الطبيعي، كما كان لقصّات الشعر القصير حضور لافت، مع تفضيل الألوان الغريبة مثل البنفسجي الفاتح والرمادي البلاتيني.

شعر بلمسات غير تقليدية

العناية بالبشرة في الصدارة

كان عام 2024 عام العناية بالبشرة بامتياز، و بمنتجات السيروم والزيوت الطبيعية كانت الأكثر رواجًا، مع تركيز كبير على الوقاية من التلوث البيئي عبر منتجات تحتوي على مضادات أكسدة.

العناية بالبشرة

الأظافر كلوحة فنية

الأظافر لم تكن مجرد عنصر مكمل، بل تحولت إلى لوحة فنية، وتصاميم الأظافر المزينة برسومات دقيقة وألوان معدنية لامعة كانت رائجة، بجانب الاعتماد على الطلاء الشفاف لإبراز المظهر الطبيعي.

الأظافر كلوحة فنية

تقنيات الذكاء الاصطناعي والجمال الافتراضي

تقنيات الذكاء الاصطناعي غيرت من تجربة الجمال في 2024، تطبيقات تعتمد على الواقع المعزز لتجربة الإطلالات افتراضيًا قبل تطبيقها، وأجهزة ذكية لتحليل البشرة وتقديم نصائح مخصصة أصبحت متاحة للجميع.

تقنيات الذكاء الاصطناعي والجمال الافتراضي

مع اقتراب عام 2025، من الواضح أن صيحات الجمال في 2024 أسست لمستقبل يعتمد على البساطة والابتكار، حيث يسعى كل فرد لإبراز هويته الجمالية بشكل يعكس شخصيته ويحترم البيئة.

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