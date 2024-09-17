وصفات طبيعية لتفتيح البشرة.. اكتشفي أسرار الجمال الطبيعي بوصفات جداتنا

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة.. تعتبر البشرة الصحية والمشرقة هدفًا يسعى إليه الكثيرون، وقد لجأ الناس منذ القدم إلى الوصفات الطبيعية للحصول على بشرة نضرة ومتوهجة.

وتحتوي العديد من المكونات الطبيعية على خصائص تفتيح وتوحيد لون البشرة، مما يجعلها بديلاً آمناً وفعالاً للمنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

يقدم لكم موقع الموجز وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، حيث سنقدم لكم مجموعة متنوعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة وعلاج مشاكلها المختلفة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من المنزل

1. البرتقال يحتوي بشكل طبيعي على كميات عالية من فيتامين سي وهو فعال جدا كعامل تفتيح للبشرة. خذ ملعقة صغيرة من عصير البرتقال وقليل من الكركم. امزجيهم جيدا للحصول على قوام يشبه العجينة وضعيه على بشرتك. يجب أن تتركه طوال الليل واغسله بالماء في صباح اليوم التالي.

2. امزجي الزبادي مع قشر البرتقال المجفف والمسحوق لصنع عجينة ثم ضعه على وجهك ورقبتك.

اغسلي هذا الخليط بعد أن يجف، ويميل الزبادي إلى ترك رائحة مميزة ومن المستحسن شطفه جيدًا والاستحمام بعد ذلك.

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3. خذي ملعقة كبيرة من الحليب وعصير الليمون، وأضف إليه ملعقة صغيرة من العسل. ضعي هذا الخليط لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اشطفه. الليمون فعال جدًا في التخلص من التصبغ والبقع العمرية، بينما يرطب العسل البشرة.

4. خذي ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وكمية متساوية من الحليب لصنع عجينة ووضعيها على وجهك. اتركها لمدة 15 دقيقة ثم اغسلها.

5. خذي ثلث موز واخلطها مع ملعقة كبيرة من الحليب، وانتظري لمدة 15 دقيقة بعد وضع العبوة، ثم اغسلها للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وترطيبًا. 6.

أضفي ملعقتين كبيرتين من الحليب إلى كمية متساوية من لب البابايا لصنع عجينة، يجب غسلها بمجرد أن تجف العبوة، وسيعمل هذا القناع على تجديد شباب بشرتك وتفتيحها وجعلها أفتح لونًا.

7. امزجي ملعقة كبيرة من دقيق الحمص مع ماء الورد لصنع عجينة سميكة. يمكن أيضًا صنع هذا المعجون بالماء. بالإضافة إلى خصائصه المبيضة، يؤدي دقيق الحمص أيضًا إلى تقليل الزيوت الزائدة في الجلد.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

8. من المعروف أن الصبار يعالج التصبغ ويساعد في بقع الشيخوخة مع جعل البشرة أفتح لونًا. وبمجرد قطع الطبقة الخارجية من الورقة، يمكن استخراج مادة تشبه الهلام. يمكن تطبيقها مباشرة وتركها لمدة 30 دقيقة قبل غسلها بالماء.

9. يمكن تخزين خليط من عصير الليمون وماء الورد والجلسرين وتطبيقه كل ليلة قبل النوم. فهو يساعد في تفتيح البشرة وتقليل التصبغ ويجعل بشرتك ناعمة أيضًا.

10. يجب وضع أجزاء متساوية من عصير الليمون وعصير الخيار وماء الورد لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل شطفها بالماء البارد. ومن المعروف أن هذا الخليط يساعد في تبييض البشرة وتفتيحها وهو علاج جيد لحماية البشرة من حرارة الصيف.

11. تعتبر العبوة المصنوعة من صفار البيض واللبن الرائب وماء الورد ودقيق الشعير تركيبة تبييض البشرة المؤكدة. يجب وضعها لمدة 20 دقيقة ويجب استخدام الماء البارد فقط لشطفها.

12. يعد وضع عصير الطماطم أو اللب أيضًا تركيبة تبييض شائعة. وهو يعمل بشكل جيد للغاية للبشرة الدهنية.

13. يشكل العسل وعصير الطماطم مزيجًا رائعًا لتفتيح البشرة وتبييضها أيضًا.

14. أضيفي ثلاث إلى أربع خيوط من الزعفران إلى حوالي خمس ملاعق كبيرة من الحليب. هذه وصفة قديمة لتفتيح البشرة، وهي بسيطة وخالية من المتاعب. تأكدي من إضافة الزعفران إلى الحليب الدافئ حتى يكتسب لونه.

15. زيت اللوز وزيت الزيتون المخلوط ببضع خيوط من الزعفران يعطيان بشرة ناعمة ونزيهة، عند استخدامها بانتظام.

16. اغلي بعض أوراق النعناع والخزامى والبابونج في كوبين من الماء. سيساعد البخار المنبعث من هذا المستحضر على فتح المسام وتفتيح لون البشرة وتقليل بقع الشيخوخة.

17. ملعقة كبيرة من عصير البطاطس وملعقة كبيرة من عصير الليمون، عند وضعها على الوجه، ستساعد في تفتيح وجهك ببشرة صافية ونزيهة.

18. خذي ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وكمية كافية من الحليب لعمل قناع للوجه. يؤدي هذا الخليط، عند وضعه على الجلد، إلى تقليل التصبغ وتفتيح البشرة أيضًا.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

19. اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الجزر وعصير البرتقال معًا. 20. اصنعي خليطاً من عصير البرتقال وعصير الليمون وخل التفاح ، ضعي الخليط على بشرتك بشكل

منتظم لتحصلي على بشرة أكثر بياضاً وبقعاً أقل، وستلاحظين نتائج واضحة خلال أسابيع. 21. ضعي خليطاً من لب الفجل أو

20.عصيره مع الحليب لمدة 20-30 دقيقة، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الوصفة على تقليل التصبغ وجعل البشرة أكثر بياضاً خلال أيام قليلة. 22. خذي ملعقة

21. معلقة كبيرة من الخل وأضيفيها إلى كمية مساوية من زيت الزيتون، ضعي هذا الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء، هذا علاج فعال جداً لإنقاذ بشرتك من البقع والتصبغات. 23. جهزي خليطاً من عصير الطماطم واللبن الرائب وضعيه على المنطقة المصابة، وإذا تم تطبيقه بشكل منتظم، فإن هذا العلاج فعال في تبييض البشرة وتقليل البقع.

24. خذي ملعقة كبيرة من مسحوق الجوز وأضيفي إليها نفس الكمية من الليمون والعسل. لا تساعد هذه الوصفة في التقشير فحسب، بل تعمل أيضًا على ترطيب البشرة وتبييضها.

25. اصنعي مزيجًا من ملعقة كبيرة من لب الخيار واللبن الرائب. ضعيه واتركيه على وجهك ورقبتك لمدة 20-25 دقيقة. لا يقتصر الأمر على تأثيره المنعش فحسب، بل تساعد الوصفة أيضًا في تفتيح البشرة وإضفاء توهج شبابي عليها.

هذه العلاجات المنزلية موجودة في خزانة مطبخك في انتظار اكتشافها. ستساعد هذه العلاجات في تبييض البشرة مع جعل البشرة ناعمة ومرنة.

والأهم من ذلك، على عكس نظيراتها الاصطناعية، فهي لا تأتي بأي آثار جانبية وتساعد أيضًا في تحقيق نتائج طويلة الأمد.

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