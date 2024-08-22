في الحر.. مكونات طبيعية لتخفيف حروق الشمس

حروق الشمس هي تلف في الجلد يحدث نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس، والتي تحتوي على الأشعة فوق البنفسجية (UV).

ويعد هذا التلف يمكن أن يسبب احمرارًا، ألمًا، تقشيرًا، وحتى تورمًا في الجلد. في الحالات الشديدة، قد يتسبب في ظهور فقاعات.

لعلاج حروق الشمس باستخدام مكونات منزلية، يمكن اتباع النصائح التالية:

حروق الشمس

مكونات طبيعية لتخفيف حروق الشمس

1. البرودة:

- الكمادات الباردة شي: استخدم قطعة قماش نظيفة مبللة بماء بارد وضعها برفق على المنطقة المصابة لعدة دقائق. يساعد هذا في تقليل الألم والتورم.

2. الألوفيرا:

- جل الألوفيرا: إذا كان لديك نبتة ألوفيرا في المنزل، يمكنك استخراج الجل منها وتطبيقه مباشرة على الجلد المصاب. الألوفيرا تهدئ الجلد وتساعد في ترطيبه.

3. زيت جوز الهند:

- زيت جوز الهند: يحتوي على خصائص ترطيبية ومضادة للالتهابات. استخدم كمية صغيرة منه لتدليك المنطقة المصابة بلطف بعد تبريدها.

4. الزبادي:

- الزبادي: يحتوي على بكتيريا مفيدة ومكونات مهدئة. يمكنك وضع طبقة من الزبادي البارد على المنطقة المحروقة لمدة 15-20 دقيقة ثم شطفها بالماء البارد.

5. البطاطا:

- البطاطا: تحتوي على خصائص مهدئة. قم بتبريد البطاطا ثم طحنها إلى معجون وضعها على المنطقة المصابة.

6. الشاي الأخضر:

- الشاي الأخضر: يحتوي على مضادات أكسدة ومكونات مهدئة. يمكنك تبريد أكياس الشاي الأخضر المستخدمة وتطبيقها ككمادات على الجلد.

7. الماء:

- الترطيب: تأكد من شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، مما يساعد في شفاء الجلد بشكل أسرع.

إذا كانت الحروق شديدة، مع ظهور فقاعات أو أعراض إضافية مثل الدوخة أو الغثيان، يجب عليك استشارة طبيب.

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