تعليق شهيرة وسهير رمزي على جدل خلعهما للحجاب بعد رسالة عفاف شعيب

كشفت الفنانة عفاف شعيب عن رأيها في خلع بعض الفنانات للحجاب وتحديداً الفنانة شهيرة والفنانة سهير رمزي، لافتة أنها شعرت بالغضب نتيجة تخليهم عنه بعد 22 عاما من ارتداءهم له.

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، في لقاء تلفزيوني خلال استضافة الفنانة عفاف شعيب ببرنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري، قالت أنها شعرت بالحزن لهذا القرار، و أنه بعد مرور 22 عامًا من ارتداء الحجاب، لا يمكن أن يكون هناك سبب مقنع لخلعه، معلقة زعلت إن شهيرة وسهير رمزي خلعوا الحجاب بعد فترة طويلة 22 سنة بعد العمر دا ليه تخلعوا الحجاب، هما حلوين بالحجاب ومن غيره، بس اللي يزعل يزعل، ربنا اللي بيحاسب العباد مش أنا، لما هتحط في القبر هبقى لوحدي وكل واحد حسابه لوحده.

عفاف شعيب

تصريحات عفاف شعيب المثيرة للجدل

كانت آخر مشاركة فنية للفنانة عفاف شعيب من خلال مسلسل محارب، الذي عُرض في رمضان الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تناول المسلسل قصة الشاب "محارب"، الذي ينتقل من الصعيد إلى القاهرة مع أسرته بعد وفاة والده، يواجه العديد من التحديات أثناء محاولته إعالة أسرته، حتى يكتشف سرًا يغير مجرى حياته بالكامل، والمسلسل كان بطولة نخبة من النجوم، من بينهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوى عثمان، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

الفنانة شهيرة

رد شهيرة على تصريحات عفاف شعيب

وكانت الفنانة شهيرة، قد ردّت على الانتقادات التي وُجّهت لها بعد قرارها خلع الحجاب، من خلال تعليق على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، أكدت خلاله أنها لم تُرغِم أحدًا على ارتداء الحجاب قائلة:" عمري ما قلت لحد اتحجبي، لإن مش معقول حد يختصر الدين في إيشارب أو غطاء الرأس الدين أكبر من كده بكتير ليه هنختصر الدين في الجزئية دي، أنا كنت بحبب الناس في ربنا ورقق قلوبهم في معاملاتنا مع بعض لأنه ده اللي هنتحاسب عليه يوم القيامة، لأن دي حقوق ومظالم للأسف ربنا مش هيسامحنا فيها ولابد أن نتسامح بها في الدنيا قبل الحساب، لأنه سيبقى عسير، أما حق ربنا علينا من عبادات وطاعات ستكون أسهل لأننا مع الغفور الرحيم".

وأضافت أن الدين الحقيقي يتعلق بالمعاملة الحسنة بين الناس، وهو ما نُحاسب عليه يوم القيامة لأنه يشمل حقوقًا ومظالم لا يغفرها الله إلا إذا تسامحنا فيها في الدنيا، أما العبادات والطاعات فهي أيسر لأنها تُقدّم للغفور الرحيم.

أوضحت شهيرة أن البعض كانوا يختصرون الدين في مظهر الحجاب فقط، وهو أمر تراه خطأً لأن الإسلام أعظم من ذلك، وتابعت:"كون إنهم كانوا بيتأثروا بيا والبعض مش الكل، كانوا شايفين الطاعة والدين في غطاء رأس وبس للأسف وما أكثرهم وديننا عظيم حرام أن نختصره هكذا، هذا شيء والشيء الآخر أنني محجبة من 27 سنة وبرغم ذلك أنا طول عمري معتدلة في ملابسي، سواء في أعمالي أو حياتي العادية، وأنا كبرت ومن حقي أتخفف مع الاحتفاظ بالحشمة وأنا الحمد لله لما تخليت عن غطاء الرأس لم أتخلى عن الحشمة والاحترام والكل يشهد لي بذلك".

سهير رمزي

سهير رمزي ترد على انتقادات عفاف شعيب

تحدثت الفنانة سهير رمزي خلال ظهورها في برنامج "تحت السيطرة" الذي تقدمه أروى عبر قناة "النهار"، عن قرارها خلع الحجاب، وأوضحت أن ارتداء الحجاب كان مرحلة من حياتها وانتهت، مؤكدة أن لكل شخص مراحل وقناعات مختلفة يمر بها مع الزمن، كما شددت على أنها لا تنكر أن الحجاب فريضة، لكنها ترى أن مفهوم الحجاب لا يقتصر فقط على غطاء الرأس، بل يتسع ليشمل معاني أعمق تتعلق بالاحتشام والسلوك، معلقة:"مرحلة وانتهت، ودلوقتي مرحلة تانية، وأنا بتعامل مع ربي، وكل واحد ليه قوة احتمال وطاقة، وسن معينة الواحد يخفف، إحنا كبرنا، بشوف واحدة محجبة ولابسة بنطلون ضيق، هو ده حجاب؟ لأ، وفيه حاجات كتير لازم نحجبها الأول، النية والأخلاق والكلام".

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