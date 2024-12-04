قضية الدارك ويب .. مفاجآت جديدة بعد فض الأحراز ما القصة

قضية الدارك ويب.. قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بفض أحراز قضية محاكمة المتهمين بـ "قتل طفل شبرا الخيمة"، المعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب، وتصوير مقاطع مرئية، بالإضافة للتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح من مقطع الفيديو المصور، بعد بيعها على شبكة المعلومات الدولية.

تفاصيل قضية الدارك ويب

ويستعرض الموجز الحكم الذي صدر في قضية الدارك ويب، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمي على، ومحمد على حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.

أمر الإحالة في قضية الدارك ويب

وجاء بأوراق أمر الإحالة، أن القضية أحيلت إلى محكمة الجنايات، وأن المتهين فيها هم: "طارق. أ. ع" 29 سنة، عامل بمقهى، و"علي. الدين م. ع"، 15 سنة، طالب، حيث إن المتهم الأول قتل المجني عليه "أحمد. م. س" عمدًا مع سبق الإصرار، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني، واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.

تفاصيل قضية الدارك ويب

وتضمنت تفاصيل قضية الدارك ويب، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة، ماعدا ذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وقرر الذهاب إلى المكان الذي تواجد فيه المجني عليه، مستدرج إياه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي عقاقير طبية مخدرة، وحينما غاب المجني عليه عن وعيه، لف الحزام حول رقبته وخنقه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

واقترنت جريمة القتل بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف الجاني والمتهم الأول المجني عليه، بعدما تحايل عليه وأوهمه بتقديم هدية له بمحل سكنه، وحينما آمن المجني عليه إليه، وذهب معه إلى مسكنه، أضمر المتهم الشر واستل سلاحا أبيضا كان قد أحرزه سابقا، وأدوات جهزها للإعتداء على المجني عليه، "مشرط وحزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

قضية الدارك ويب

اتفاق في قضية الدارك ويب

أما المتهم الثاني فقد جاءت تهمته بأنه حرض المتهم الأول على الجريمة، فضلا عن الاتفاق معه على مبلغ مالي مقابل قتله، ليقنعه بخطة التحايل، مساعدا إياه أيضا بمده بأسماء العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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