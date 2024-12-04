موعد بدء امتحانات الترم الأول 2025.. الحق ذاكر

موعد بدء امتحانات الترم الأول لعام 2025.. شهدت محركات البحث في الساعات الأخيرة زيادة في استفسارات طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، والذي يشمل جدول امتحانات لطلاب المدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة، بالإضافة إلى المدارس الخاصة (عربي ولغات)، وفيما يلى سيقدم لكم الموجز موعد بدء امتحانات الترم الأول لعام 2025.

موعد بدء امتحانات الترم الأول لعام 2025



مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي للشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2024.

عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات

ووفقًا لـ الخريطة الزمنية، فقد كشفت وزارة التعليم العالي عن موعد امتحانات نصف العام 2025 للجامعات، مؤكدة أنها ستبدأ في 4 يناير 2025 وتشمل إجازة نصف العام للجامعات نفس الموعد المحدد للمدارس من 25 يناير 2025، بينما ينطلق الفصل الدراسي الثاني في الجامعات في 8 فبراير 2025 على أن تنتهي الدراسة في 29 مايو 2025 وتبدأ امتحانات الترم الثاني في يونيو 2025.

موعد إجازة نصف العام 2025

وستبدء إجازة نصف العام 2025 للمدارس والجامعات في منتصف وأواخر شهر يناير القادم من عام 2025 وتشمل الإجازات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية وطلبة الجامعات الخاصة والحكومية، حيث أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، حيث تنتهي الإجازة يوم الخميس 6 فبراير 2025.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

السبت 21 سبتمبر 2024: بداية الفصل الدراسي الأول.

الخميس 23 يناير 2025: نهاية الفصل الدراسي الأول.

السبت 11 يناير 2025: بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت 25 يناير 2025: بداية أجازة منتصف العام الدراسي.

الخميس 6 فبراير 2025: نهاية أجازة منتصف العام الدراسي .

السبت 8 فبراير 2025: بداية الفصل الدراسي الثاني.

الخميس 5 يونيو 2025: نهاية الفصل الدراسي الثاني.

السبت 24 مايو 2025: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

السبت 31 مايو 2025: بدء امتحانات الدبلوم الفني.

السبت 14 يونيو 2025: بدء امتحانات الثانوية العامة.

اقرأ ايضًا

التعليم تصدر قرارات وضوابط عاجلة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2025

التعليم: فتح باب التقدم لرؤساء كنترولات ولجان الإدارة بامتحانات الدبلومات الفنية 2025.. اعرف الشروط