القصة كاملة.. إحالة شقيقين للمفتي بتهمة القتل بالقليوبية.. الحكم في يناير المقبل

إحالة أوراق الشقيقين للمفتي بتهمة القتل.. قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، إحالة أوراق شقيقين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وجاء ذلك على خلفية اتهامهما بقتل شخص والشروع في قتل آخر باستخدام سلاح ناري بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية. حددت المحكمة جلسة 8 يناير 2025 للنطق بالحكم، ويعرض الموجز تفاصيل القضية.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين "مؤمن. أ. ع" (20 عامًا) و"سيف. أ. ع" (21 عامًا)، وهما عاملان يقيمان بدائرة قسم الخصوص، بالتخطيط لقتل المجني عليه محمود حامد عبد القوي عبد الباسط مع سبق الإصرار والترصد، استخدم المتهمان سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش" لإطلاق النار عليه، ما أدى إلى وفاته، وفقًا لتقرير الطب الشرعي.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل أشرف محمد علي السيد بالطريقة نفسها، لكن تم إنقاذ المجني عليه بعد تلقي العلاج اللازم.

تهم إضافية للمتهمين

وفقًا لأمر الإحالة، يواجه المتهمان أيضًا تهم حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخائر تستخدم فيه.

خلفية القضية

تعود القضية إلى 15 نوفمبر 2022، عندما تربص المتهمان بالمجني عليه في مكان تواجده وأطلقا عليه النار. أسفر الحادث عن مقتل المجني عليه الأول وإصابة الثاني. القضية مقيدة برقم 15650 لسنة 2022 جنح الخصوص، والمقيدة برقم 3868 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

حكم منتظر

من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 8 يناير 2025، ما يضع نهاية لقضية هزت الرأي العام في القليوبية.

اقرأ أيضًا:

تأييد حكم إعدام سفاح الإسماعيلية «دبور».. وتفاصيل مثيرة بجلسة النقض اليوم



إحالة عاطل إلى فضيلة مفتى بتهمه خطف قاصرتين والتعدي عليهما في السلام

