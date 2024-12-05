موعد التقييم الشهري للصفين الأول والثاني الابتدائي .. التفاصيل كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التقييم الشهري للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمات تعليمية متميزة وضمان متابعة مستوى الأداء التعليمي للتلاميذ في هذه المرحلة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



التقييم الشهري للصفين الأول والثاني الابتدائي

كما اوضحت وزارة التربية والتعليم، أن موعد التقييم الشهري يبدأ في الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025، في حين سيكون التقييم النهائي من 16 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على تحقيق مستوى تعليمي متميز وضمان تطور التلاميذ في بداية مشوارهم الدراسي، كما يهدف التقييم الشهري إلى رصد نقاط القوة لدى التلاميذ وتعزيزها، فضلاً عن تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، وأشارت إلى أن هذا التقييم سيكون وفقاً للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، الذي ينص على قياس أداء التلاميذ وسلوكهم الفردي والجماعي عبر عدة أنواع من المهام، سواء كانت تحريرية أو شفهية أو مهارية.

كما أكدت الوزارة على أهمية مراجعة نسبة حضور التلميذ، وفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري ذاته، ولفتت إلى ضرورة تهيئة التلاميذ للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى، بالإضافة إلى تحفيزهم على تحسين أدائهم باستخدام أساليب تحفيزية مناسبة لمرحلتهم العمرية، مشيرة إلى أهمية إشراك أولياء الأمور في متابعة نتائج التقييمات، وذلك لضمان تكامل الأدوار في دعم التلاميذ.

ضوابط تقييم تلاميذ الأول والثاني الابتدائي الترم الأول 2025

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بمراعاة تنفيذ القرارات التالية خلال تقييم أولى وثانية ابتدائي الترم الأول:

- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

- إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

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