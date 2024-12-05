قصة معالج روحاني شهير عاشر سيدة بحجة إخراج الجن من جسدها

الدجل والشعودة ومعالج روحاني ، قضية تقع فيها الكثير من الفتيات والسيدات فريسة لمن يدعون العلاج بالروحانيات وأنهم على مقربة من الله، ويخرجون كل الأعمال السحرية والسفلية من أجساد الفتيات والسيدات على وجه خاص، لا سيما أن الرجال بحسب أقوالهم لا يصابون بمثل تلك الأعمال.

الموجز تستعرض أغرب قضية تعرضت لها سيدة مطلقة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، من قبل معالج روحاني شهير، والتي بدأت بكلمات اخرج مش خارج التي نطقها معالج روحاني شهير يظهر على الفضائيات ولديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغرب قضية دخل تعرضت لها سيدة

قصة معالج روحاني شهير، بدأت بجلسة بين الصديقات في نهاية الأسبوع، إذ تبادلن أطراف الحديث لتخرج "سناء"، عن صمتها بأن زوجها طلقها دون أن تعلم السبب الذي انفصلا من أجله، فجلست أمام التلفاز وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تداوي أيامها الخوالي برفقة الشاشات حتى تخرج من الملل.

فنصحتها إحدى زميلاتها بالعلاج الروحاني، لكن سناء أصرت على أن مقولة أخرج مش خارج وكل الأفعال التي يفعلها هؤلاء الأشخاص ما هي إلا من قبيل الدجل والشعوذة.

بداية واقعة سقوط معالج روحاني شهير

البداية كانت باقتناعها بمحاولة زيارة معالج روحاني شهير، من المعالجين الروحانيين، إذ إنها كانت تجلس أمام التلفاز فشاهدت حلقة لمعالج روحاني شهير يدعى "عزت"، لكنها لم تقتنع أيضًا بما شاهدته أمامها على شاشات التلفاز، إذ أرادت التأكد من قدرة هذا المعالج وشهرته، فاتجهت إلى صفحات التواصل الاجتماعي.

اعترافات المجني عليها أمام النيابة

"سناء" سردت أمام النيابة ما حدث معها منذ أن تابعت هذا المعالج الروحاني على الشاشات حتى اغتصابها، إذ بدأت سرد القصة بأنها تصفحت صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجدت أن الآلاف يذهبون إليه للعلاج.

سيدات شهيرات وزوجات مسؤولين، وسيدات من دول الخليج ودول أخرى تذهب إلى حيث الشيخ "عزت" حتى يعالجهن مما ألم بهن من السحر الأسود تحت لواء مقولة اخرج مش خارج.

السحر والدجل

تفاصيل الكواليس المذهلة في القبض على معالج روحاني شهير

سناء اعترفت أمام النيابة، أنها اقتنعت بأن تذهب إلى الشيخ عزت الشهير بهدف من اثنين إما أن يعيدها إلى طليقها مرة أخرى، أو حتى يفتح أمام الرجال الباب للتقدم لها وزواجها من أحدهم.

المجني عليها قالت في تحقيقات النيابة: "روحت وانا متفرجة على فيديوهات وجلسات ليه، وقد إيه الناس اللي بيروح له مهمين، المهم لما روحت حكيت له اللي حصل بيني وبين جوزي وإني معرفش إيه سبب الطلاق".

وأضافت: "فقولتله يساعدني عشان أقدر أرجع لطليقي أو حتى أتجوز تاني، فقالي كل اللي هقولك عليه تسمعيه بدون مناقشة ودي مش هتكون طلباتي أنا، أنت أصلا عليكي سحر أسود وهنخرجه منك بإذن الله".

اغتصاب معالج روحاني ضحايا من السيدات

سناء تابعت في اعترافاتها أمام النيابة: "أول جلسة قعد يعمل حاجات أنا مش فاهماها ويقول اخرج مش خارج والجمل بتاعتهم دي، بعدها لقيته بيقولي إني علي جن ومش هيخرج إلا لما يعاشرني، ولما قولتله لأ مش هقدر قالي قدامك حل يا إما إننا نتجوز عرفي، يا متجيش هنا تاني".

وواصلت: "وافقت على المعاشرة عشان أخلص من اللي أنا فيه، وهو وعدني إني هخف وهرجع لطليقي، المهم رجعت البيت واستنيت أسبوع واتنين وتلاتة ومفيش حاجة حصلت، فقررت أعمل محضر".

تحرر محضر بالواقعة في قسم الهرم، وبدأت تحريات المباحث عقب البلاغ التي توصلت إلى أن ما جاء في البلاغ حقيقي.

تم إعداد الأكمنة وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيقات التي واجهته بأقوال المجني عليها، فاعترف بما نسب إليه، فيما يواجه تهم حاليا بالاعتداء الجنسي، والاحتيال.

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