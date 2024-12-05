الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا.. علي جمعة يوضح الفرق بينهما

الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا.. في سياق الحديث عن القيم الإنسانية والروحانية، يوضح الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا .

ويؤكد على جمعة أن التفرقة بين هذين المفهومين مهمة للغاية لفهم العلاقة الصحيحة بين الإنسان وواقعه الدنيوي من جهة، وعلاقته بالآخرة من جهة أخرى، في هذا السياق.

ينشر موقع الموجز تقريرًا يستعرض كلمات الدكتور علي جمعة حول كيفية التفريق بين حب الحياة كنعمة من الله يسعى المسلم لاستغلالها في الطاعة، وحب الدنيا كأمر يعمي القلب عن الآخرة.

الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا

الفرق بين حب الحياة وحب الحياة الدنيا

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك فرقاً كبيراً بين حب الحياة وحب الحياة الدنيا، وأوضح أن الحياة في المفهوم الإسلامي تشمل كلا من الدنيا والآخرة، وأن الإيمان باليوم الآخر جزء أساسي من عقيدة المسلمين، حيث يؤمنون بالخلود والحياة الأبدية بعد الموت، في حين أن الدنيا هي مرحلة فانية وليست غاية في حد ذاتها، وهو ما يتضح في قول الله تعالى في كتابه الكريم: "وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ".

الدنيا مرحلة قصيرة لا يجب أن تحب بمفردها

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن الدنيا هي جزء قصير في رحلة الحياة، وأن من يحبها ويعشقها بمفردها قد نسي الحياة الأبدية، مما يحرمه من حب الحياة الحقيقية، وقال الله تعالى: “وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ”، كما ذكر قوله تعالى: "وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا".

الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا

حب الدنيا كوسيلة للآخرة

وأضاف جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه يجب على المسلم أن يحب الحياة الدنيا من حيث هي مزرعة للحياة الآخرة، وأن يسعى في الدنيا ليحقق السعادة والرزق الذي يقدره الله له، ولكن مع التزام دائم بالآخرة كغاية أسمى، فالمؤمن هو الأحق بأن يستمتع بنعم الله في الدنيا، ولكن مع التأكيد على أن الآخرة هي ما تستحق الاهتمام الحقيقي.

واستشهد جمعة بآية قرآنية تقول: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ".

الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا

تصورات خاطئة عن الدنيا والآخرة

أكد جمعة أن الحياة تتعرض لتصورات خاطئة من قبل البعض، حيث يكرهون الدنيا ويغفلون عن حقهم في الاستمتاع بها، بينما يكره آخرون الآخرة ويغفلون عنها، ويفضلون التمتع بالدنيا فقط. وأوضح أن المفهوم الصحيح للحياة في الإسلام يشمل كلاً من الدنيا والآخرة، وأن الدنيا هي مرحلة قصيرة مقارنة بالحياة الأبدية، كما ورد في قوله تعالى: "تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ".

وختم جمعة موضحاً أن التفرقة بين حب الحياة وحب الدنيا أمر مهم، حيث أن من يخلط بينهما قد يكره الحياة نفسها معتقداً أنه يكره الدنيا، في حين أن الإسلام يدعونا للاستمتاع بالحياة وتوظيفها بما يرضي الله ويخدم الآخرة، وقال في هذا السياق: "زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ".

الفرق بين حب الحياة وحب الدنيا

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