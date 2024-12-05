صانعة التريند.. سوزي الأردنية أمام المحكمة 26 ديسمبر بهذه التهمة

صانعة التريند.. كلمة تنطبق بحسب توظيف الكثيرين لها على سوزي أيمن الشهيرة بسوزي الأردنية، إذ إنها بين الحين والآخر تتصدر تريند محركات البحث أو مواقع السوشيال ميديا بسبب ما تفعله من أحدث خلال تسجيلها مقاطع مصورة.

سوزي الأردنية تصدرت التريند فترات كثيرة فمرة بسبب مشاجراتها مع أصدقائها، وأخرى مع والدها، وثالثة في واقعتها مع الإعلامية الشهيرة ريهام سعيد، بجانب لقطة كروان مشاكل عنها.

صانعة التريند

الموجز تستعرض قضية صانعة التريند أو سوزي الأردنية التي حكم عليها فيها بالسجن لمدة عامين وغرامة 300 ألف جنيه، في قضية السب والقذف لوالدها.

تفاصيل قضية صانعة التريند

يبدو أن صانعة التريند سوزي الأردنية أصبحت مهووسة بصناعة المحتوى أيًا ما يكن ما تقدمه ولو حتى على حساب أقرب الأقربين إليها، فضلًا عن أنها أصبحت تخرج في أوقات كثيرة عن السياق لتصل في بعض الأوقات إلى السب والقذف.

آه الشارع اللي وراه

مقولة "آه الشارع اللي وراه"، تربعت بها سوزي الأردنية على عرش التريند لتصبح في فترة من الفترات صانعة التريند، إذ بدأت الحكاية بينها وبين والدها الذي تطاولت عليه خلال فيديو بث مباشر كانت تبثه من على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

قضية صانعة التريند

صانعة التريند رأى الجمهور أنها أجرمت في حق والدها، ليس هذا فقط، بل في حق القيم الإنسانية، والتقاليد والأعراف الشعبية، بعدما سبت وقذفت والدها خلال البث المباشر.

تقدم محامون بعدد من البلاغات ضد صانعة التريند الأمر الذي جعلها تخضع للتحقيق بعد فحص فيديو الواقعة من قبل الأجهزة الأمنية.

وتبين من خلال المعاينة للفيديو المذكور أن سوزي الأردنية تطاولت على والدها بسبب أنه أخذ بعض أموالها وأعطاها لشقيقته لمساعدتها على تعمل المصاريف.

الأهم أنها حينما علمت بالأمر كانت تسجل بثًا مباشرًا، وسبت وقذفت والدها خلال البث، لكنها أنكرت كل تلك الأقوال خلال تصريحات تلفزيونية في لقاء أجري معها بعد الواقعة.

الحكم ضد سوزي الأردنية

سوزي تعرضت في تلك القضية إلى الحكم بالسجن لمدة عامين، فضلًا عن غرامة 300 ألف جنيه، بجانب كفالة 100 ألف جنيه للخروج من السجن على ذمة القضية.

وقالت سوزي عن الواقعة بينها وبين والدها: "اللي حصل إني كنت شايلة مع والدي مبلغ مالي، وأنا فاتحة لايف طلبت منه يديني جزء من المبلغ عشان محتاجاه، قالي إنه سليفهم لعمتي، وغصب عني اتعصبت".

وأضافت: "أنا عمري ما هتطاول على أهلي يعني عشان الفلوس، ولا غير الفلوس، لكن اللي حصل عشان أنا عصبية وبتعصب بسرعة، وأنا أصلا اعتذرت لوالدي ولوالدتي".

سوزي الأردنية

تأجيل الطعن

فيما أجلت قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، نظر الطعن المقدم من سوزى الأردنية، على حكم حبسها سنتين وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه، لجلسة 26 ديسمبر الجاري.

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