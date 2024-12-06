موعد صلاة الجمعة اليوم.. مع إشراقة هذا اليوم المبارك ، تتجه أنظار المسلمين إلى موعد صلاة الجمعة الذي يمثل ركناً هاماً في حياتهم الدينية.

وفي القاهرة والمحافظات المصرية، يختلف توقيت موعد صلاة الجمعة اليوم بفارق دقائق معدودة بين المدن، استنادًا إلى فروق التوقيت المحلي لكل منطقة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويحرص المسلمون على الاستعداد مبكرًا لحضور صلاة الجمعة في المساجد، وبالتالي معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم، حيث تعتبر هذه الصلاة فرصة للتقرب إلى الله عز وجل والاستماع إلى خطبة الجمعة التي تتناول موضوعات دينية واجتماعية تهم المجتمع.

الموجز يكشف تفاصيل موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات عبر التقرير التالي، خاصة وأن معرفة توقيت صلاة الجمعة بدقة يساعد في الاستعداد المناسب وحضور الصلاة في وقتها، ليعيش المسلم هذه اللحظة الروحانية بكل معانيها.

ففي العاصمة القاهرة، يُرفع أذان الجمعة اليوم في توقيت محدد وفق الحسابات الفلكية، والذي غالبًا ما يكون دليلًا لباقي المحافظات مع وجود فروقات طفيفة، تأتي هذه الصلاة بأجواء روحانية مميزة حيث تشهد المساجد إقبالاً كثيفًا من المصلين، الذين يسعون لاغتنام هذه الساعات المباركة بالدعاء والذكر.

وجاء موعد صلاة الجمعة اليوم على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والجيزة

موعد صلاة الجمعة اليوم

وعن موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والجيزة، كالآتي:

- موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 11:46مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الجيزة: الساعة 11:46 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 11:44 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا: 11:35 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح: الساعة 12:02 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 11:48 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 11:46 مساء.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

- موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 11:55 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم: الساعة 11:31 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 11:45 مساء.

موعد صلاة الجمعة اليوم

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 11:51 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 11:45 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 11:47 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 11:39 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 11:40 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 11:39 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 11:40 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 11:42 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 11:48 مساء.

إقرأ أيضًا:

موعد صلاة الجمعة اليوم 22 نوفمبر في القاهرة والمحافظات المختلفة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 22-11-2024 في مصر.. في القاهرة وباقي المحافظات