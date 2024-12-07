موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

مباراة الأهلي.. يترقب عشاق الكرة الأفريقية المواجهة التي تجمع بين الفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه نادي أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أورلاندو بيراتس ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا في لقائه الأولى أمام منافسه نادي أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب " القاهرة الدولي".

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بيراتس

ستنطلق مواجهة مباراة الأهلي بقيادة مارسيل كولر أمام نظيره أورلاندو بيراتس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة دوري الأبطال.

النادي الأهلي

وستبدأ صافرة لقاء مباراة الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بمدينة جوهانسبرج.

وستذاع مواجهة النادي الأهلي أمام فريق الجنوب أفريقي عبر قناة "بي إن سبورت 6" الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بيراتس

ويعرض " الموجز " التشكيل المحتمل لـ الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي



الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله



الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور



الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

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