القناة الناقلة لمباراة النادي الأهلي اليوم ضد أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال

يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أورلاندو بيراتس ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام فريق أورلاندو بيراتس اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

ستبث مباراة الأهلي أمام فريق أورلاندو بيراتس اليوم عبر قناة "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأولى أمام أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ القاهرة الدولي” ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بيراتس

ويعرض " الموجز " التشكيل المحتمل لـ الأهلي أمام بطل جنوب أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – يحيى عطية الله

الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو – طاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس بدوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

اقرأ أيضا..

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

حقيقة عودة أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة