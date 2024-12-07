موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. أسفرت قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة من العيار الثقيل بين النادي الأهلي ونظيره نادي إنتر ميامي الأمريكي في دور المجموعات بالمسابقة العالمية.

وأجريت قرعة كأس العالم للأندية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الخميس الماضية بولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية والتي أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى.

ووضعت القرعة النادي الأهلي مع أندية إنتر ميامي الأمريكي المتواجد ضمن صفوفه الأسطورة ليونيل ميسي فضلًا عن بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وسيكون النادي الأهلي على موعد مع ضربة البداية في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في شهر يونيو من العام الجديد وذلك أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي

ستقام مواجهة فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره إنتر ميامي يوم 14 يونيو في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

النادي الأهلي وإنتر ميامي

وستبدأ صافرة اللقاء بين النادي الأهلي وإنتر ميامي في تمام الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي لـ أمريكا والرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة الموافق 15 يونيو.

وكان شبكة " dzn" العالمية قد حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة النادي الأهلي

ويعرض “ الموجز” نتائج قرعة مونديال الأندية بمشاركة المارد الأحمر على النحو التالي :

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج



وعلى سياق اخر يستعد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره نادي أورلاندو بيراتس في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري.

اقرأ أيضا..

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

حقيقة عودة أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة