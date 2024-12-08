قناع الفحم المنشط للوجه.. فوائد وأضرار يجهلها الكثير

يعد قناع الوجه بالفحم النشط من أهم العلاجات المستخدمة مؤخرًا في العناية بالبشرة، كأحد الوصفات الطبيعية الفعالة في تنظيف المسام بعمق وامتصاص الشوائب والزيوت العالية التي يمكن أن تتسبب في ظهور حب الشباب.



وفي السطور التالية، سيعرض لكم الموجز أهم فوائد واستخدامات الفحم النشط وأهميته وفوائدة بالتفاصيل وذلك وفق ما أشار موقع إليه "vlccproducts".

معلومات هامة عن الفحم المنشط

فإن الفحم النشط يعتبر عامل رائع لإزالة السموم، ويُستخدم عادةً في الصابون والشامبو وغسولات الوجه ومعجون الأسنان، وغيرها من المنتجات.

معلومات هامة عن الفحم النشط

يتم تصنيع الفحم المنشط أو ما يسمى بالكربون المنشط وذلك من خلال تسخين الفحم في وجود الأكسجين، فيقوم بإنتاج مادة مسامية بدرجة كافية لإمتصاص المواد الكيميائية والسموم الضارة واحتجازها، كما تم استخدامه للمساهمة في علاج الإسهال وتبييض الأسنان والعناية بالبشرة، وذلك على الرغم من أنه مصنوع من نفس المواد الأساسية التي يتكون منها الفحم الذي نستخدمه في الشوايات ومعدات التدفئة الأخرى، إلا أن الفحم المنشط متباين وهو آمن للإستهلاك من قبل البشر.

فوائد إستخدام الفحم المنشط للوجه

- يساعد على تقليل حب الشباب.

- وينظف مسامك.

- وينقي مسامك.

- ويعمل على تفتيح بشرتك.

- ويقلل من الزيت الزائد بالوجه.

خطوات تطبيق قناع الفحم المنشط للوجه:

1- ابدأي دائمًا بتنظيف وجهك قبل وضع أي قناع للوجه، حيث يساعد تنظيف المسام والتخلص من الشوائب قبل وضع قناع الوجه على اختراق الفحم لبشرتك بشكل مثالي.



2- وبعدها ضعي كمية وفيرة من القناع على وجهك، وبما في ذلك ذقنك ووجنتيك وأنفك، بلطف ولكن إحرصي على تجنب ملامسة الجلد حول عينيك وشفتيك.



3- ثم اتركي القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة، وقومي بعد ذلك بتقشيره من الجبهة إلى أسفل باتجاه الذقن.



4- وأخيراً ضعي مرطبًا على وجهك بعد تجفيفه.

إليكي عدد مرات إستخدام قناع الفحم النشط للوجه

تذكري إستخدام قناع الوجه مرة أو مرتين في الأسبوع فقط، إذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص، فاستخدميه مرة كل أسبوعين وذلك لتكوني في أمان لأن القناع يميل إلى تجفيف بشرتك.

أخطار إستخدام قناع الفحم للوجه:

في أغلب الحالات، يبدو أن استخدام الفحم المنشط آمن، وتعد أي آثار جانبية ضارة نادرة للغاية، ولكن من الأفضل دائمًا أخذ الحذر بدلًا من الندم، وقبل تجربة قناع الوجه الجديد بالفحم المنشط، إحرصي على إجراء اختبار رقعة سريعة، وضعي كمية صغيرة من قناع الوجه على الجلد داخل مرفقك، وإذا لاحظت عدم وجود أي حكة أو احمرار في غضون ساعات بسيطة، فمن المرجح والافضل أن يكون استخدامه على وجهك آمنًا.

فوائد وأضرار قناع الفحم

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