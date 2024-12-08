أحمد زكريا يحيي حفل ملكة جمال العالم بمشاركة 41 دولة

أحيا الفنان الشاب أحمد زكريا ، حفل ملكة جمال العالم بمشاركة الفنانة السويدية نيكيتا، وقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل.

حفل ملكة جمال العالم

افتتح الحفل المطرب الشاب محمد شاهين، وسط تفاعل كبير من الحضور ، وقدم مجموعة من أغنياته أبرزهم مفاتيح الدلع، يا جبروته، ولون باهت، وغايبين.

تألق أحمد زكريا في حفل ملكة جمال العالم بمشاركة 41 دولة

تألق أحمد زكريا في حفل ملكة جمال العالم بمشاركة 41 دولة

آخر أعمال أحمد زكريا

طرح أحمد زكريا مؤخراً اغنية البطل، من كلمات والحان محمود هلال، توزيع مادو، ومن انتاج غاليديا للانتاج الفني، واخراج / ساهر، وتم التصوير بالقاهرة في احدى استوديوهات الشهيرة.

أحمد زكريا

اغنية ولا دقيقة

يذكر ان أحمد زكريا، حقق نجاح كبير بأغنية «ولا دقيقة»، وكليب أغنية «لينى بقى» وهي من كلمات صابر كمال والحان بلال سرور وتوزيع رامى سمير، ومن انتاج لايف استايلز استوديوز.

حفل أحمد زكريا وشاهيناز

من الجدير بالذكر أن أحمد زكريا أحيا حفلا بصحبة الفنانة الشابة شاهيناز الأيام الماضية، في مول ميراكي وشهد الحفل حضوراً جماهيرا كبيراً ،وكان الحفل من تنظيم چود انفستيمنت و چي كي فاسيليتيز.

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