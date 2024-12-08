هجوم شرس على نمبر وان .. فنانون ومخرجون يعترضون على اللقب

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحرب كلامية بين فنانين ومخرجين مشهورين على لقب نمبر وان، حيث وجهوا لبعضهم البعض انتقادات لاذعة واتهامات خطيرة، فما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء الفنانين إلى التصعيد بهذا الشكل؟ وما هي تداعيات هذه الأزمة على الساحة الفنية؟

يستعرض لكم موقع الموجز أبرز أسماء الفنانين والمخرجين الذين يتنافسون على لقب نمبر وان في السطور التالية:



الفنان أحمد العوضي

أثناء وجود أحمد العوضي ضيفا مع الإعلامية مني عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" قال: أنه لا يوجد شخص يمكن اعتباره نمبر وان دائمًا، مشيرًا إلى أن النجاح بيد الله وحده.

وأضاف: نجاح مسلسلي فضل من ربنا، وما يهمني هو حب الناس بعيدًا عن الغرور الذي يعد بداية النهاية.

أحمد العوضي



المخرج محمد سامي

رغم النجاحات الكبيرة التي حققها المخرج الشاب محمد سامي مؤخرًا في مجال الدراما التلفزيونية إلا أنه لا يفضل أن يطلق عليه لقب نمبر وان، وأوضح سامي أن جميع المخرجين يعملون جاهدين لتقديم أفضل ما لديهم بهدف إسعاد الجمهور.

خرج محمد سامي في لقاء تلفزيوني وأصدر تصريحات نارية حول لقب نمبر وان مؤكدا مفيش حاجه إسمها المخرج رقم واحد، أنا وزمايلي دايمًا بنحاول نقدم شغل كويس عشان نسعد الجمهور، مافيش حاجة اسمها أحسن واحد، كل الناس بتشتغل بجهد عشان في الآخر الجمهور هو اللي يستفيد.

محمد سامي

الفنانة سمير محسن

وقالت الفنانة سميرة محسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل، أنه لا يوجد لقب “نمبر وان” في الوسط الفني، مشيرة إلى أن الاجتهاد يجعل الجميع مميزين، وكما أوضحت أن أبناءها رفضوا دخول المجال الفني بسبب صعوباته وعدم استقراره، حيث يتطلب العمل ساعات طويلة ويبعد الفنان عن أسرته لفترات ممتدة.

مؤدي المهرجانات عمر كمال

كشف مؤدي المهرجانات عمر كمال حقيقة انتشار لقب نمبر وان بين الفنانين قائلاً: مفيش نمبر وان، وهو ما اعتبره البعض هجوما على الفنان محمد رمضان، ولاحقًا، أوضح كمال أن تصريحاته لم تكن موجهة ضد رمضان شخصيًا، مشددًا على أنه يحترمه ويقدر حريته في اختيار ألقابه.

وأكد كمال أن مفهوم “نمبر وان” لا يمكن أن يكون في المطلق، سواء في التمثيل أو الغناء، حيث توجد أسماء كبيرة تستحق التقدير مثل عادل إمام وعمرو دياب وغيرهم، وأشار إلى أنه سبق وأشاد بمحمد رمضان ودعمه خلال تصريحات سابقة.



الفنانة ناهد السباعي

وتحدثت ناهد السباعي خلال لقائها على قناة هي في برنامج "vip" عن حقيقة انتشار لقب نمبر وان بين نجوم الوسط الفني قائلة: لا يمكن تقييم الفنان بلقب “نمبر وان”، والحكم على الفنانين يختلف باختلاف الأذواق، كما أشادت بالمخرجين يسري نصر الله وكاملة أبو ذكري لدورهما الكبير في نجاحاتها الفنية وتطويرها المستمر.





الفنان مراد مكرم

أكد الفنان مراد مكرم قائلا مفيش حاجة اسمها «نمبر وان» وأن الفنان محمد رمضان لا يعتبر رقم واحد «مفيش حاجة اسمها نمبر وان ومحمد رمضان مش نمبر وان في الدخل»، متسائلًا «نمبر وان في إيه».

وأضاف «انا دايما بالنسبة لي الممثلين فاكهة وكل واحد بياكل الفاكهة اللي بيحبها وكل واحد بيتابع الفنان اللي بيحبه، وفيه الأسلوب الأمريكي اللي مبني على الأسلوب اليهودي في الماركتنيج أنا أعمل زخم حواليا».

مراد مكرم

الفنانة سماح أنور

وفي أحد اللقاءات التلفزيونية تحدثت الفنانة سماح أنور عن "لقب نمبر وان" مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى أفضل فنان على الإطلاق، «مفيش في الفن حاجة اسمها أحسن خالص وفيه نمبر وان وفيه التاني والتالت لان دي أرقام لكن في الفن كله قمر، مفيش حد مش قمر خالص»، مضيفة كل واحد نجم النجم ده منتج بيتحط في حاجة يجيب فلوس وده شغل إنتاج وشو بيزنس.

سماح أنور

الفنان صلاح عبدالله

بينما اعتبر الفنان صلاح عبدالله، أن الفنان عادل إمام هو «نمبر وان»، مضيفًا: «عادل إمام هو نمبر وان ومفيهاش هزار» متسائلًا بسخرية «هنهزر إحنا»، متابعًا: «دي حقيقة منقدرش نتكلم فيها شاء من شاء وأبى من أبى حتى لو أنا مختلف مع عادل إمام».

اقرأ أيضاً:

الزعيم نمبر وأن.. محمد إمام يطمئن الجمهور على حالة عادل إمام الصحية

عماد زيادة: محمد رمضان مش نمبر وان و شغلي مع عادل إمام نقلة في مشواري الفني