موعد مباراة المصري بلاك بولز في الكونفدرالية اليوم الأحد 8-12-2024

مباراة المصري وبلاك بولز.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة قوية ضد فريق بلاك بولز الموزمبيقي، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية كل ما يخص المباراة من موعد وقنوات ناقلة وهدف الفريقين في هذا اللقاء الهام.

موعد مباراة المصري بلاك بولز في الكونفدرالية

تقام المباراة بين المصري بلاك بولز في الكونفدرالية في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد دو زيمبيتو الوطني في مدينة مابوتو، عاصمة موزمبيق.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مشجعي الفريق الموزمبيقي، الذين يتطلعون إلى مشاهدة فريقهم.

القنوات الناقلة لمباراة المصري بلاك بولز في الكونفدرالية

وستكون المباراة منقولة عبر قناة beIN Sports HD 7، التي تواصل تغطيتها الحصرية لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث توفر نقلًا مباشرًا بجودة عالية لمتابعي البطولة في المنطقة العربية.

يدخل الفريق المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى، حيث تمكن من الفوز على فريق إنييمبا النيجيري بهدفين دون رد.

بينما يدخل فريق بلاك بولز الموزمبيقي المباراة عقب خسارته في الجولة الأولى أمام الزمالك، بطل النسخة الماضية من البطولة، بنفس نتيجة 2-0.

ورغم هذه الخسارة، فإن الفريق الموزمبيقي يطمح في تعويض النقاط المفقودة وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمام المصري.

وتعد المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية تعد من بين أكثر المجموعات تنافسية في البطولة، حيث تضم أربعة فرق قوية هي: المصري البورسعيدي، الزمالك بطل النسخة الأخيرة، بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.

ويتصارع كل فريق من هذه الأندية على حجز مكان في الأدوار التالية، حيث يسعى كل فريق للفوز في مباراته لضمان التقدم في البطولة.

المصري

قائمة المصري البورسعيدي للمباراة

وأعلن الجهاز الفني للفريق المصري بقيادة المدرب علي ماهر عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة ضد بلاك بولز وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمود حمدي، محمد شحاتة

الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي، أحمد عيد، خالد صبحي

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، يوسف الجوهرى، عبدالرحيم دغموم، خالد الغندور، أحمد القرموطي، أمادو با، سامادو أتدجيكو

الهجوم: محمد الشامي، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي

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