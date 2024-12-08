أعمال صنعت نجومية نيللي كريم بالحجاب.. أبرزهم لأعلي سعر وعملة نادرة

ظهرت الفنانة نيللي كريم وهي مرتدية الحجاب في كواليس مسلسل "جالي في المنام"، ومن المقرر عرض العمل في الماراثون الرمضاني 2025، مما جعل الجمهور يتسأل هل الحجاب سر تميمة حظ للفنانة؟

يكشف الموجز سبب ارتداء نيللي كريم الحجاب في بعض أعمالها.. حيث ظهرت الفنانة بالحجاب في أكثر من عمل فني محققا نجاحات كبيرة وساحقة، وحاليا تصور نيللي مسلسل "جالي في المنام" لعرضه في رمضان المقبل.

أبرز الأعمال التي ظهرت بها "نيللي" بالحجاب، وحققت نجاحًا كبيرًا

مسلسل ذات

يعتبر مسلسل "ذات" من اشهر الأعمال الناجحه التي شاركت بها النجمة نيللي كريم وظهرت وهي مرتدية "الحجاب" حيث

قدمت نيللي خلال أحداث المسلسل شخصية "ذات" في كل مراحلها العمرية، منذ أن كانت فتاة مراهقة شغوفة بالحياة وسعيدة بأنوثتها، إلى أن أصبحت جدة تخفي ملامح الزمن والشيخوخة.

شارك في مسلسل "ذات" باسم سمرة، نيللي كريم، انتصار، ثراء جبيل، عمر السعيد، أحمد كمال، رباب ممتاز، هشام إسماعيل، ناهد السباعي، روان الغابة،العمل إخراج كاملة أبو ذكرى، وحوار مريم نعوم ونجلاء الحديني، والقصة مأخوذة من رواية صنع الله إبراهيم.

نيللي كريم في ذات

فيلم واحد صفر

عرض فيلم "واحد صفر" عام 2009 ويعد هو أول أعمالها التي تشارك به بالحجاب، وهو من أول الأعمال التي قدمت بها نيللي كريم شخصية فتاة محجبة، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وبسبب نجاحه حصل على أكثر من 40 جائزة من مختلف المهرجانات الفنية.

وشارك في عرض الفيلم الفنانة إلهام شاهين، نيللي كريم، أحمد الفيشاوي، زينة، حسين الإمام، انتصار، لطفي لبيب، عايدة رياض، أحمد جمال سعيد، والعمل إخراج كاملة أبو ذكرى، وتأليف مريم نعوم.

نيللي كريم في واحد صفر

مسلسل سجن النسا

عادت نيللي كريم في عام 2014 بمسلسل أقوى، خطف الأنظار، حيث قدمت مسلسل "سجن النسا"، وجسدت خلاله شخصية "غالية" السجانة في سجن النساء، وظهرت بالحجاب.

شارك في مسلسل سجن النسا مع نيللي كريم، الفنانة ريهام حجاج، سلوى عثمان، روبي، أحمد داود، ، درة، نسرين أمين،حنان يوسف، سلوى خطاب، نهى العمروسي، هاني عادل، ولاء الشريف، والعمل من إخراج كامل أبو ذكرى، وقصة فتحية العسال، وحوار مريم نعوم وهالة الزغندي.

نيللي كريم في سجن النسا



مسلسل لأعلي سعر

في هذا المسلسل ظهرت نيللي كريم بنوعين من الحجاب ، في أول المسلسل ظهرت بالنقاب، ولكنها تتعرض للخيانة بسبب انشغالها مع ابنتها واهمالها لزوجها، وبعدها تقرر أن تغير حياتها وتخلع النقاب مجددا.

وشارك في المسلسل مع نيللي كريم، الفنان أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد مجدي، سارة سلامة، محمد حاتم، سلوى محمد علي، محمد علاء، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

نيللي كريم

مسلسل عملة نادرة

شارك في مسلسل عملة نادرة مع نيللي كريم، علي الطيب، أحمد عيد، جمال سليمان، كمال أبو رية، ندى موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

عرض مسلسل عملة نادرة في عام 2023، ويعتبر آخر عمل ظهرت به نيللي كريم بالحجاب، وقدمت خلال المسلسل دور سيدة صعيدية فقدت زوجها بسبب أشقائه للخلاف على الميراث.

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