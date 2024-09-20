كلاكيت أول مرة.. فريق نارين بطولة نيللي كريم في البلاتوة بداية نوفمبر

يستعد فريق مسلسل نارين بطولة الفنانة نيللي كريم لبدء تصوير العمل قريباً، إذ تعمل الشركة المنتجة على قدماً وساق لاستكمال باقي فريق العمل والانتهاء من جميع الديكورات الخاصة للمسلسل، لينافس العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

الفنانة نيللي كريم

وعلم " الموجز " من مصادر خاصة من الشركة المنتجة لمسلسل نارين بطولة الفنانة نيللي كريم, أن أوشك صناعه على الانتهاء من التحضيرات النهائية للأزمة لبدء تصوير المسلسل قريباً، وعلى أن يكون بدء التصوير في بداية شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ينافس العمل في السباق الرمضاني المقبل 2025.

آخر أعمال نيللي كريم على شاشات الدراما

شاركت الفنانة نيللي كريم في السابق الرمضاني الماضي 2024،بمسلسل " فراولة " وحقق العمل نجاحاً كبيراً وقت عرضه على شاشات دراما رمضان ،وكان مكونا من 15 حلقة.

وشارك في بطولة مسلسل" فراولة" عدد كبير من النجوم القديرة والشابة وعلى رأسهم الفنانة شيماء سيف، الفنان صدقي صخر، الفنان أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، وآخرون، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

الفنانة نيللي كريم

تفاصيل قصة مسلسل "فراولة "

دارت أحداث مسلسل فراولة حول سيدة قارئة الفنجان وابنة حارس عقار بسيط اسمها" فراولة "،ثم مع الأحداث تخرج من حالة الفقر وتكون مثل مشاهير السوشيال ميديا، وهي في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال علوم الطاقة.

آخر أعمال نيللي كريم على شاشات السينما

من المعروف أن الفنانة نيللي كريم انتهت من تصوير فيلمها الجديد "هابي بيرث داي" ومن المقرر طرح العمل قريباً على شاشات السينما.



تفاصيل أبطال وقصة فيلم “ هابي بيرث داي”

فيلم هابي بيرث داي من بطولة نيللي كريم ،شريف سلامة والفنانة حنان مطاوع، وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة ،العمل من تأليف وإخراج سارة جوهر ويناقش قضية عمالة الأطفال في إطار اجتماعي تشويقي، ويعتبر فيلم هابي بيرث داي عوده جديدة ل نيللي كريم فيه إلى البطولات السينمائية بعد غياب سنوات.

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