رئيس مصر للمعلوماتية تشيد بقرار اختيار عمرو المصرى نائباً لرئيس جامعة مطروح

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن القرار الجمهوري بتعيين أحد قيادات الجامعة وهو الدكتور عمرو أحمد عبد المنعم المصري عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، في منصب نائب رئيس جامعة مطروح لشئون الدراسات العليا والبحوث، يعكس ما تتمتع به مصر للمعلوماتية من خبرات أكاديمية وقامات رفيعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت بهجت ان جامعة مصر للمعلوماتية منذ تأسيسها تحرص على ضم أكفأ الكوادر المتميزة ضمن أعضاء هيئة التدريس والإدارة العليا، انعكاسا لالتزامنا بالتطوير الدائم، وهو الأمر الذي مكننا من عقد شراكات أكاديمية محلية وعالمية عديدة لتزويد الطلاب بتعليم عالي الجودة يضاهي ما تقدمه كبرى الجامعات العالمية.

وقالت خلال تصريحات صحفية حصل عليها الموجز أن هذا الاختيار لقامة أكاديمية مثل الدكتور عمرو لاشك ستكون إضافة قوية لجامعة مطروح، وللتعليم العالي بمصر عموما نظرا لخبراته المتعددة.

أبرز المحطات في حياة الدكتور عمرو المصري

وكشفت بهجت عن ابرز محطات الدكتور عمرو المصري، وأوضحت أنه عمل كباحث أول في معهد ماكس بلانك للمعلوماتية وأستاذ في جامعة كوبنهاغن، كما شغل منصب رئيس قسم هندسة الحاسب بجامعة الإسكندرية، التي تخرج منها وحصل على درجة البكالوريوس والماجستير. كما حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من جامعة روتجرز، نيوجيرسي، عام 2001، الى جانب تأليفه لأكثر من 100 ورقة بحثية.

وأخيرا شغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية منذ انشائها.

رئيس مصر للمعلوماتية: نسعد بالتعاون مع الجامعات المصرية

وأشارت الى أن جامعة مصر للمعلوماتية يسعدها التعاون مع جامعة مطروح وجميع الجامعات المصرية من أجل الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا، حيث نسعي في جامعة مصر للمعلوماتية الى تكوين جيل متميز من الخريجين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبار القطاع أمل مصر في الارتقاء بالاقتصاد القومي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.

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