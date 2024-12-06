جامعة مصر للمعلوماتية تجري انتخابات اتحاد الطلاب 2024/2025 بالتصويت الالكتروني الكامل

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة اجراء انتخابات لاختيار اتحاد الطلبة على مستوى الجامعة عبر التصويت الإلكتروني بالكامل، وأعلنت اللجنة المشرفة على هذه الانتخابات الطلابية، نتيجة تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2024 / 2025، في سابقة تعد الاولى في تاريخ الجامعات المصرية.

د. ريم بهجت

إجراء انتخابات اتحاد الطلاب ببرنامج نظم المعلومات

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بأن الانتخابات تمت باستخدام برنامج لنظم المعلومات تم تصميمه من خلال الجامعة لتمكين جميع طلاب الجامعة من ابداء رأيهم واختيار ممثليهم في اتحاد طلاب الجامعة مع الالتزام بضوابط عملية التصويت المنصوص عليها في لوائح الجامعات المصرية وتحت اشراف لجنة ضمت في عضويتها اثنين من الطلاب، مشيرة الى ان عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج تمت بشكل الكتروني تماما ودون تدخل أي عنصر بشري، مثلما يجري في ارقى الجامعات الأوروبية والأمريكية.

وأضافت أن حرص الجامعة على تطبيق هذا النظام الالكتروني في الانتخابات الطلابية يؤكد ايمان الجامعة بالدور المهم للطلاب في فهم قلب الجامعة وروحها، وجزء أساسي وجوهري من المؤسسة التعليمية، وأفكارهم ومساهماتهم هي ما يجعل الجامعة مكانًا أفضل للجميع. مشددة على أن هؤلاء الشباب ليسوا فقط قادة الغد، بل إنهم المبدعون وصناع التغيير وأصحاب الرؤى الذين سيشكلون مستقبل مشرق لأمتنا وبلادنا.

اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

وأكدت الدكتورة ريم بهجت ضرورة اهتمام الطلاب بتنسيق المهام بين الأنشطة الدراسية المختلفة واهتمامهم بقضايا العمل العام وهو أمر بالغ الأهمية في صقل شخصية الطلاب وبناء مجتمع متكامل، فالتعلم لا يقتصر فقط على قاعات المحاضرات، بل يمتد ليشمل العمل التطوعي والخدمات والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وغيرها من الأنشطة التي يتمتع بها الطلاب خلال سنوات دراستهم فمن خلال هذه التجارب، يتم اكتساب مهارات جديدة، مما يعزز من قدراتهم على العمل الجماعي ويعدهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

وأشارت الى أن دور الجامعة الأساسي هو تمكين الجيل القادم عبر اكسابهم المهارات والقدرات، وتشجيع روح الإبداع وتوفير كافة السبل لتعزيز مهاراتهم وإمكاناتهم القيادية. ‎

من جهته أشار الدكتور أحمد حمد نائب رئيس جامعة مصر للمعلوماتية لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية وفاعلية الدور الذي تقدمه الجامعة في بناء أجيال مجهزة بالعلوم الحديثة لتصبح فيما بعد حملة مشاعل التنوير المعلوماتي بعد أن يكونوا مشاركين في تحويل الرؤية إلى واقع، وأضاف الدكتور حمد أن رسالة الجامعة لإعداد قادة المستقبل للقطاع التكنولوجي تتحقق بشكل كبير، بفضل المستوى المرموق والرفيع لما نقدمه من خدمات تعليمية وتفاني أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في العطاء.

اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

وقال ان اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تشكلت من الدكتور نادر عبد الوهاب أحمد منصور رئيسا، وعضوية كل من الدكتور محمد إسماعيل عبد العزيز، وأشرف حسن عبد الرحمن، والمهندس محمد علاء الدين محمد والطالبين رنا وائل ابراهيم يوسف، وزياد سامح محمد عادل.

وحول نتيجة الانتخابات قال الدكتور أحمد حمد ان الطالب عبد الرحمن خالد صلاح بكلية علوم الحاسب والمعلومات جاء رئيسًا لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب فؤاد أحمد فؤاد علي بكلية الهندسة نائبا لرئيس الاتحاد.

اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

تشكيل اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية

ويستعرض الموجز خلال هذا التقرير تشكيل اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية الجديد.

أما لجان اتحاد طلاب جامعة مصر للمعلوماتية 2024 / 2025 فتشكلت من:

لجنة الأسر الطلابية: فازت الطالبة زينة خالد صلاح بكلية تكنولوجيا الأعمال بمنصب أمين اللجنة، فيما تم انتخاب الطالب سيف محمد وفيق بكلية علوم الحاسب والمعلومات لمنصب الأمين المساعد للجنة.

اللجنة الفنية: فازت الطالبة كنزي طارق حسين بكلية التصميم والفنون الرقمية بمنصب أمين اللجنة، وفازت الطالبة ياسمين محمد محمود الشافعي بكلية التصميم والفنون الرقمية بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الرياضية: فاز بمنصب أمين اللجنة الطالب مراد عماد السيد الشوربجي بكلية الهندسة، وبمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب عبد الله ياسر عبد الحميد محمود حلمي بكلية الهندسة.

اللجنة الثقافية: فاز الطالب ساجد سامر إبراهيم محمد بمنصب أمين اللجنة بكلية علوم الحاسب والمعلومات، والطالب أحمد محمود محمد زيتون بكلية الهندسة بمنصب الأمين المساعد.

لجنة الجوالة: فازت الطالبة نور أحمد عبد الوهاب متولي بكلية التصميم والفنون الرقمية منصب أمين اللجنة، والطالب زياد وليد عبد العظيم عبد الجيد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بمنصب الأمين المساعد.

اللجنة الاجتماعية والرحلات: فاز بمنصب أمين اللجنة الطالب زياد أحمد فتحي عباس بكلية تكنولوجيا الأعمال، والطالب سيف الدين محمد أحمد نبيل بكلية التصميم والفنون الرقمية بمنصب أمين مساعد اللجنة.

اللجنة العلمية والتكنولوجية: فاز بمنصب أمين اللجنة الطالب عمر محمد السيد وفا حسن بكلية علوم الحاسب والمعلومات، والطالبة نور الهدي هاني أبو الوفا أحمد بكلية علوم الحاسب والمعلومات بمنصب أمين مساعد اللجنة.

ترتيب جامعة مصر للمعلوماتية في تصنيف التايمز

الجدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية صُنِفَت مؤخرا ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة لعام 2024، إذ تم تقييمها وإدراجها في التصنيف بعد عامين فقط من بدء الدراسة بها وذلك ضمن قائمة ضمت 2152 جامعة ومؤسسة تعليمية من 125 دولة.

كما أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين للعمل في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

اقرأ أيضا

مصر للمعلوماتية تهنئ أحمد الجندي لتصدره قائمة فوربس وتتويجه كأفضل لاعب بالعالم

جامعة مصر للمعلوماتية و"لانكستر" يختتمان برنامج iSkills لتأهيل قادة المستقبل الرقمي