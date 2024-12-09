مدينة الروبيكي.. طرح مصانع جاهزة بتسهيلات غير مسبوقة لدعم صناعة الجلود المصرية

الطرح الأول لمصانع مدينة الروبيكي للمستثمرين.. افتتحت الحكومة المصرية فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية" بـ مدينة الروبيكي، ضمن المرحلة الثالثة للمدينة التي تتضمن إنشاء 100 مصنع جديد.

وتستعرض جريدة “الموجز” تفاصيل الطرح الأول لمصانع المنتجات الجلدية بمدينة الروبيكي, بما في ذلك التسهيلات وموعد التقديم.

تسهيلات استثنائية للمستثمرين بمدينة الروبيكي

أعلنت الحكومة عن طرح 43 مصنعًا مجهزًا بالكامل للمستثمرين، بمساحات تتراوح بين 121 مترًا مربعًا وحتى 2000 متر مربع، وحرصًا على دعم رواد الأعمال، قُدمت تسهيلات غير مسبوقة في السداد، لتعزيز صناعة الجلود المحلية وتحفيز الاستثمارات.

تفاصيل المصانع المطروحة بمدينة الروبيكي

تضمنت المصانع المطروحة مساحات متنوعة لتلبية احتياجات جميع المستثمرين:

مدينة الروبيكي.. طرح مصانع جاهزة بتسهيلات غير مسبوقة

20 مصنعًا بمساحة 2000 م².

6 مصانع بمساحة 1000 م².

17 مصنعًا صغيرًا بمساحة 121 م²، مع إمكانية دمج المصانع للراغبين بمساحات أكبر.

صُممت المصانع لتلائم صناعة المنتجات الجلدية والصناعات المكملة لها، مع توفير بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية.

التسهيلات المالية المقدمة للمستثمرين بمدينة الروبيكي

قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات المالية المميزة، شملت:

مدينة الروبيكي.. طرح مصانع جاهزة بتسهيلات غير مسبوقة

سداد 25% فقط من إجمالي سعر المصنع مقدمًا.

منح فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا قبل استكمال السداد.

تقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات بفائدة سنوية 10% فقط.

موعد التقديم لمصانع المنتجات الجلدية بمدينة الروبيك

أعلنت وزارة الصناعة عن فتح باب سحب كراسات الشروط والتقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 11 إلى 25 ديسمبر 2024, مؤكدة أن المصانع جاهزة لبدء التشغيل فورًا

تميزت مدينة الروبيكي ببيئة صناعية متكاملة تتضمن شبكة طرق داخلية وخارجية حديثة، وخط سكة حديد يربط المدينة بالمناطق اللوجستية والموانئ الجافة, وأتيجت بها وسائل نقل مريحة للعمال من وإلى المدينة، واشتراكات مخفضة لاستخدام مترو الأنفاق والقطار الكهربائي.

جهود الدولة لتعزيز الصناعة

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الافتتاح، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية, شملت الجهود تطوير البنية التحتية، توفير الأراضي المرفقة، وتحديث التشريعات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

أهداف المرحلة الثالثة لمدينة الروبيكي

استعرض رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي أهداف المرحلة الثالثة, وتضمنت:

تعزيز القدرات الصناعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

تطوير خطوط الإنتاج.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال صناعة الجلود.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لصناعة الجلود من خلال دعم التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج, مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع هيئات حكومية لتعزيز الترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أشاد المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار، بموقع مدينة الروبيكي ودورها كقلعة صناعية جديدة لصناعة الجلود، مشيرًا إلى أنها تجسد رؤية القيادة السياسية لإعادة دور مصر الرائد في هذا المجال.

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