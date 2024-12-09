إيمي سمير غانم وحسن الرداد.. ثنائي يواجه الحسد بالسرية والكتمان

يظل الثنائي الفني إيمي سمير غانم وحسن الرداد محط أنظار الجمهور والإعلام، منذ بداية علاقتهما وحتى يومنا هذا، تثير تفاصيل حياتهما الكثير من الجدل والاهتمام، خصوصًا مع الطريقة الفريدة التي يديران بها حياتهما الشخصية تحت الأضواء.



يرصد موقع الموجز تفاصيل من علاقة إيمي سمير غانم وحسن الرداد خلال السطور التالية.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شائعة الحمل للمرة الثانية

تصدرت إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد محركات البحث بعد انتشار أخبار عن حمل إيمي بطفلها الثاني، وردت الفنانة على التساؤلات التي طالتها بشأن خططها لإنجاب طفل جديد، بعبارة مقتضبة تحمل دعاءً وأملاً: "ادعيلي مامتك موجودة عايشة خليها تدعيلي."

أما حسن الرداد، فأكد خلال حديثه عن الشائعات أنه لم يكن يتابع الردود والتعليقات بسبب انشغاله، قائلاً: "يارب إن شاء الله، وربنا يسهل."

ظهور جديد يزيد الشكوك

مع حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أثارت إيمي التساؤلات مجددًا حول حملها وظهورها بملابس فضفاضة ووزن زائد زاد من تكهنات الجمهور، رغم أن الثنائي لم يؤكدا الخبر حتى الآن، ما يعكس أسلوبهما المعتاد في التعامل مع حياتهما الشخصية بسرية.

قصة حب بدأت بالصدفة

بدأت علاقة الحب بين حسن الرداد وإيمي في عام 2009 خلال تصوير مسلسل "ابن الأرندلي"، حيث كانت إيمي تزور والدتها الراحلة دلال عبد العزيز في موقع التصوير، هذه اللقاءات تطورت سريعًا إلى صداقة ثم حب سري استمر لسنوات قبل أن يعلنا ارتباطهما.

لاحقًا، شكلا ثنائيًا لافتًا في أعمال فنية مثل فيلم "زنقة الستات" ومسلسل "حق ميت"، ليصبحا من أكثر الأزواج المحبوبين في الوسط الفني.

الزواج المفاجئ ومواقف طريفة

في 4 نوفمبر 2016، فاجأ الثنائي الجمهور بحفل زفاف في الجونة بعد سنوات من الإنكار والسرية، لم تنتهي المواقف الطريفة عند هذا الحد؛ فقد كشف الرداد عن موقف حدث خلال شهر العسل، عندما مزح مع إيمي التي تخاف الطيران، مما أغضبها وجعلها تطلب الطلاق.

زواج إيمي سمير غانم وحسن الرداد

شائعات الطلاق وعلاقة قوية

كثيرًا ما لاحقت الشائعات هذا الثنائي، خصوصًا حول انفصالهما ونفى حسن الرداد تلك الشائعات، مشيرًا إلى أنها تسبب لهما الكثير من المتاعب، في حين أكدت إيمي على قوة علاقتهما، موضحة أن الطلاق ليس عيبًا لكنه أمر يصعب إخفاؤه إن حدث.

إيمي وحسن الرداد

قدوم فادي وتغيير الأولويات

في 2 يناير 2023، استقبل الثنائي طفلهما الأول "فادي"، الذي أطلق عليه اسم شقيق الرداد الراحل، هذا الحدث غيّر الكثير في حياتهما، حيث صرحت إيمي بأن حسن أصبح أكثر تعلقًا بابنهما، مازحةً أنه بات يهتم به أكثر مما يهتم بها.

عودة فنية منتظرة

تعود إيمي سمير غانم إلى جمهورها بعد غياب طويل من خلال مسلسل قصير من 15 حلقة يجمعها بزوجها حسن الرداد، يُعرض في رمضان 2025، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، خاصة مع الشغف الذي أظهره الجمهور لعودة الثنائي الفني إلى الشاشة.

ما بين حياتهما الشخصية والمهنية، يظل الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم نموذجًا للتوازن بين النجاح المهني والحياة الخاصة، مع ترك بصمة مميزة في قلوب الجمهور ومحبيه.

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