وزير الخارجية السوري يكشف حقيقة تلقيه طلب من دول بعينها لتنحي الأسد

حرب سوريا.. أكد وزير الخارجية السوري بسام صباغ، اليوم الإثنين، أنه لم يتلقى أي طلب من أي دولة بتنحي الأسد مضيفا أنه قد تلقى بلاغ بحدوث تغييرات جاء ذلك خلال تصريحات له في لقاء أجرته معه العربية ويستعرض الموجز تلك التصريحات في السطور التالية.

فوجئت بإنسحاب الجيش وتنحي بشار الأسد

و أكد صباغ خلال تصريحاته أنه فوجئ مثل كل السوريين بإنسحاب الجيش السوري وتخليه عن مواقعه ، وتنحي الأسد مشيرا إلى أن الأسد قد طلب من روسيا و إيران التدخل لإنقاذه في أعقاب العملية الأخيرة التي شنتها الفصائل المسلحة على عدة مدن سورية في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي .

الأسد لم يستجب لمقترح الحل السياسي

و أوضح الصباغ أنه قد سعى إلى إقناع بشار الأسد بإطلاق مبادرة سياسية لكنه لم يتلق إستجابة أو تعليق من قبله مشيرا إلى أن كافة الإتصالات التي كانت تهدف لحماية نظام الأسد من السقوط قد إنهارت .

إحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية

كما أعلن صباغ عن حرصه على التأكيد ضرورة حماية و إحترام وحدة وسيادة الأراضي السورية أما مجلس الأمن الدولي موضحا أن الوزارة سنطلع أعضاء مجلس الأمن عبر مندوبنا الدائم على تطورات الوضع الحالي".

مستمرون في العمل وخدمة سوريا الجديدة

وفي سياق متصل فقد أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان لها، أمس الأحد، عن إستمرار بعثاتها الدبلوماسية في تقديم كافة الخدمات والمساعدات المنوطة بها لكافة أبناء الجالية السورية في جميع أنحاء العالم .

وقالت الوزارة في بيانها : "تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدا وميثاقا وطنيا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد وتكون المواطنة هي الأساس".

وكانت وسائل الإعلام السورية وفي مقدمتها التلفزيون السوري قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح، أمس الأحد، عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد ومغادرته للبلاد .

وفي السياق ذاته من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسته الطارئة لبحث الأوضاع في سوريا بناء على طلب من روسيا .

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