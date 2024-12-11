العسيلي و4 ستات.. حكايات شخصية في حياة المطرب الشهير

حقق النجم محمود العسيلي، نجاحات كبيرة خلال مسيرته الفنية، حتي أصبح يعتبر من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الغنائية المصرية والعربية، وقد استطاع أن يكتسب قاعدة جماهيرية عريضة بأغانيه المميزة وأدائه المتميز. ولكن، إلى جانب حياته الفنية، مر بالعديد من الحكايات الشخصية، حيث أنه تزوج أكثر من مرة ونعرض من خلال الموجز عدد زوجاته.

بدأية مشوار محمود العسيلي

بدأ محمود العسيلي مشواره الغنائي في أوائل الألفينات، حيث شارك في عام 2002 في حفلة غنائية مع النجمة إليسا، وكان المنتج الفني أيمن عباس حاضراً في تلك الحفلة، حيث عرض عليه إنتاج أول ألبوماته "رايح على فين" الذي طرحها في عام 2004.

تعاون العسيلي مع العديد من الفنانين في دويتوهات ناجحة، مما زاد من شهرته، الحفلات والمهرجانات: يشارك العسيلي بانتظام في الحفلات والمهرجانات الغنائية، حيث يقدم مجموعة من أجمل أغانيه.



زيجات محمود العسيلي



شهدت حياة محمود العسيلي الشخصية اهتمامًا كبيرًا من الجمهور، وذلك بسبب زيجاته المتعددة التي أثارت الجدل في وسائل الإعلام. تزوج العسيلي عدة مرات، وكان لكل زواج قصة خاصة به. ومن أبرز زيجاته:-

تزوج محمود العسيلي من نرمين فؤاد ابنة رجل الأعمال فؤاد قاسم ، وأنجب منها ابنه الوحيد “علي”، ثم انفصل عنها.

بعد انفصاله من نرمين فؤاد، تزوج من الفنانة نادين الملا، والتي قدم لها أغنية "فرحة" احتفالًا بزواجهما، وأيضا انفصل عنها بعد فترة من زواجهما.

أما الزيجة الثالثة تزوج من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، وانفصلوا عن بعض بعد قصة حب.

والزيجة الربعة والأخيرة من فتاة سعودية تُدعى "نوف قمصاني"، التي ظهرت معه في كليبه الأخير "حبيبي إنت هنا في الساحل" .

أزمات في حياة محمود العسيلي

تعرض محمود العسيلي العديد من الأزمات فى حياته الفنية، ذلك لعدة أسباب منها تصريحاته التب أدلي بها التي صرح بها فى أحد حفلاته، من بابا المزح مع الجمهور، قائلا:"معاك واسطة؟، جامد جدا مثلا، يعني أنت بس اللي بتحبني، والناس دي كلها بتكرهنني مثلا"،وبعدها خرج العسيلي للاعتذار عن تصريحاته، موضحاً أنه كان يقصد بها "حسن نية".

كما وقع العسيلي في أزمة أخرى مع أحد متابعيه عبر "إنستجرام"، حيث وصفه بـ "الحشرية" بعد تفاعلها معه على صفحته الرسمي.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل حل أزمة حذف أغنية ”لا أبالي” وطرحها من جديد



لا أبالي.. رد مختلف من محمود العسيلي ومسلم بعد أزمة خلافهما الأخيرة

