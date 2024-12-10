أسعار الزيوت اليوم في السوق المصري.. ارتفاع أم استقرار ؟

شهدت أسعار الزيوت في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة، مما أثار قلق المواطنين وتساؤلات حول الأسباب وراء هذه التغيرات، فبعد فترة من الارتفاعات المتتالية، تشير آخر البيانات إلى استقرار نسبي في الأسعار.

ونقدم من خلال الموجز تقرير دقيق وشامل، لسعر جمع الزيوت.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم

سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، استقر متوسط سعر زيت عباد الشمس بنحو 84.4 جنيه، ليتراوح من 57 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 85.4 جنيه، وتراوح من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 95.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 100.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.



وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 67 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

يمكن القول إن أسعار الزيوت تمثل مؤشراً هاماً على الحالة الاقتصادية للمواطنين. ولضمان حصول الجميع على السلع الأساسية بأسعار مناسبة، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار. كما يجب على المستهلكين ممارسة دورهم في المقارنة بين الأسعار والبحث عن البدائل."

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