طريقة صلاة الاستخارة وعلامات ظهورها.. دليلك الشامل

تعتبر صلاة الاستخارة من السنن المؤكدة في الإسلام، وهي وسيلة يتقرب بها المسلم إلى ربه ليستخيره في أمور حياته الهامة، فما هي صلاة الاستخارة؟ وما هي فوائدها؟ وكيفية أدائها؟ هذا ما يعرضه الموجز، خلال هذا التقرير

ما هي صلاة الاستخارة؟

صلاة الإستخارة هي طلب الخير من الله تعالى في أمر ما، بأن يصلي المسلم ركعتين ويستخير الله فيه، متوكلًا على الله وراضٍ بقضائه وقدره. وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث كثيرة تشجع عليها.

فوائد صلاة الاستخارة:

الاطمئنان القلبي: تساعد صلاة الاستخارة على طمأنة القلب وراحة النفس، لأن المسلم يعلم أنه قد استخير ربه في أمره.

التوفيق للخير: إن الله تعالى يعلم ما فيه خير العبد، وصلاة الإستخارة وسيلة للتقرب إلى الله وطلب التوفيق لما فيه الخير.

التدريب على التوكل : تجعل صلاة الإستخارة المسلم يتعود على التوكل على الله والرضا بقضائه وقدره.

تجعل صلاة الإستخارة المسلم يتعود على التوكل على الله والرضا بقضائه وقدره. زيادة الإيمان: تزيد صلاة الإستخارة من إيمان المسلم بربه وتقربه منه.

كيفية أداء صلاة الاستخارة

النية: ينوي المسلم صلاة الإستخارة لله تعالى. الركعتان: يصلي المسلم ركعتين كما يصلي أي صلاة نافلة. الدعاء: بعد السلام من الركعتين، يرفع المسلم يديه ويدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة المعروف، والذي ورد في السنة النبوية الشريفة. التوكل: بعد الدعاء، يتوكل المسلم على الله ويرضى بقضائه وقدره.

دعاء صلاة الاستخارة:

"اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويذكر 1 الأمر الذي يستخير فيه) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، 2 ثم أرضني به."

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