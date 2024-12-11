سعر شريحة eSIM في مصر 2024.. المزايا وكيفية الحصول عليها

سعر شريحة eSIM في مصر 2024.. أعلنت شركات الاتصالات في مصر عن إطلاق شريحة eSIM الإلكترونية التي توفر للمستخدمين مزيدًا من الراحة والأمان مقارنة بالشرائح التقليدية، وتعتبر الشريحة الإلكترونية المدمجة هي خطوة جديدة في عالم الاتصالات، حيث تتيح للمستخدمين مزايا متعددة تشمل سهولة التبديل بين الشبكات، الأمان العالي، ودعم الأجهزة الحديثة وكما أتاحت الشركة سعر شريحة eSIM في مصر، والحصول عليها بأسهل الطرق.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز، سعر شريحة eSIM في مصر 2024، بالإضافة إلى مميزاتها وكيفية تفعيلها.

كم سعر شريحة eSIM في مصر؟

تسعى شركات الاتصالات في مصر إلى توفير شرائح eSIM بسعر مناسب للمستخدمين، وجاءت الأسعار كالتالي:

330 جنيهًا: سعر الشريحة الإلكترونية الجديدة عند شرائها للمرة الأولى.

270 جنيهًا: في حال رغبة العميل في استبدال شريحته الحالية بشريحة إلكترونية بنفس الرقم.

يُنتظر أن تبدأ شركات الاتصالات في بيع الشرائح الإلكترونية لعملائها في الفترة القادمة بعد استكمال كافة الاستعدادات والحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ما هي شريحة eSIM؟

eSIM هي شريحة رقمية مدمجة داخل الجهاز المحمول بدلاً من الشريحة التقليدية (SIM) التي يمكن إزالتها، ويتم تفعيلها بسهولة عبر QR Code، مما يجعلها أكثر أمانًا وملاءمة للأجهزة الحديثة.

كما تُعد هذه الشريحة الخيار المثالي لمستخدمي الهواتف الذكية الذين يرغبون في تحديث طريقة الاتصال وزيادة الأمان.

سعر شريحة eSIM في مصر

مميزات شريحة eSIM في مصر:

التنقل بين الشبكات بسهولة: توفر شريحة eSIM للمستخدمين إمكانية التبديل بين شبكات الاتصال المختلفة بسهولة، دون الحاجة إلى تغيير الشريحة. هذا يجعلها مثالية للأشخاص الذين يسافرون كثيرًا أو يحتاجون إلى استخدام شبكات متعددة.

أمان أعلى: نظرًا لأنها مدمجة داخل الجهاز، فإن شريحة eSIM أكثر أمانًا من الشريحة التقليدية (SIM) التي يمكن إزالتها، مما يقلل من احتمالية تلفها أو فقدانها.

دعم الأجهزة الحديثة: تدعم شريحة eSIM معظم الأجهزة الحديثة التي تعمل بنظام iOS (آيفون) وAndroid، مما يجعلها خيارًا متاحًا لمستخدمي الهواتف الذكية الحديثة.

سهولة التفعيل: تتيح شريحة eSIM للمستخدمين تفعيل الشبكة بسهولة عبر QR Code، وهو ما يجعل عملية التفعيل أسرع وأبسط من الشريحة التقليدية.

شريحة eSIM في مصر

الاستفادة من مكالمات الواي فاي: تدعم شريحة eSIM تقنية مكالمات الواي فاي، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات حتى في حالة ضعف الشبكة.

الاستبدال في حالة السرقة أو الفقد: يمكن للمستخدمين إلغاء تفعيل شريحة eSIM بسهولة في حال سرقة أو فقدان الهاتف المحمول، مما يعزز الأمان الشخصي.

تعدد الأجهزة الذكية: يمكن استخدام شريحة eSIM في أكثر من جهاز واحد، بما في ذلك الساعات الذكية والأجهزة المنزلية الذكية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا.

شريحة eSIM

كيفية تفعيل شريحة eSIM في مصر؟

لتفعيل شريحة eSIM في مصر، يجب على العميل التوجه إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات التي تقدم هذه الخدمة، ومن ثم الحصول على QR Code المخصص لتفعيل الشريحة، وبعد ذلك، يمكن تفعيل الشريحة عبر الإعدادات في الجهاز المحمول.

سعر شريحة eSIM

متى ستكون شريحة eSIM متاحة في مصر؟

وفقًا للتصريحات الرسمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من المتوقع أن يتم إطلاق شريحة eSIM رسميًا في نهاية عام 2024، كما سيتمكن المستخدمون من شراء الشريحة الإلكترونية من شركات الاتصالات بعد هذا الموعد، لتبدأ في تقديم خدماتها للمستخدمين بشكل رسمي.

eSIM

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