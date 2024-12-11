قاتل والدته في الدقهلية.. حكاية ابن نحر أمه ليقدمها قربانا للشيطان

قاتل والدته في الدقهلية.. «والدتي كانت نور عنيا، وكنت بأكلها بإيدي، وبخاف عليها من الهواء»، كلمات نطق بها قاتل والدته في الدقهلية بعدما ارتدى البدلة الحمراء ووقف أمام القاضي ليبرهن ما فعله بحق والدته لينحرها من رقبتها.

قاتل والدته في الدقهلية

لم يرحمها كما أمر الخالق برحمتهما كما ربيانا صغارًا، بل ظل قاتل والدته في الدقهلية ينفذ أوامر الشيطان حتى يقدم والدته قربانًا إليه؛ لذا تستعرض الموجز تفاصيل القصة من البداية وحتى الحكم عليه بالمؤبد بعدما نفذ قاتل والدته في الدقهلية جريمته.

بداية واقعة قاتل والدته في الدقهلية

الواقعة بدأت باتجاه قاتل والدته في الدقهلية، إلى التخلص من ابنه الصغير بنحره فوق سطح المنزل الذي يقيم فيه مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

القصة أن المتهم "محمود"، كان يأتي إليه طائف يأمره بفعل أشياء يشيب لها الرؤوس، وكان آخرها أنه أُمر بذبح ابنه فوق سطح المنزل حتى يجسد قصة نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل.

قاتل والدته في الدقهلية بالقفص

المتهم أكد في أقواله أمام المحكمة، أنه كان من أكثر الأبناء برًا بوالدته، فضلًا عن أنه كان حافظًا للقرآن الكريم، وطلب منها الإقامة معه في شقته ليتمكن من خدمتها، وينعم بالتقرب منها ورعايتها إلى طاعة الله.

لكن سرعان ما بدأت القصة بالسحر والهواجس، التي أمرته بذبح ابنه، وفي آخر لحظة تغير التكليف لذبح والدته، فترك بالفعل ابنه ونحر أمه ولم يفقْ من ثباته إلا بعدما رأى رأسها منفصلة عن جسدها أمامه.

قاتل والدته في الدقهلية

أقوال قاتل والدته في الدقهلية أمام المحكمة

أمام محكمة استئناف المنصورة الدائرة الثانية، قال المتهم: "والدتي كانت نور عنيا، وكنت بأكلها بإيدي، ولو سمحت يا سيادة القاضي تقرأ علي الرقية الشرعية هتلاقيني فعلًا تعبان مش بدعي، وأتمنى من الله إنه يسامحني على اللي عملته لأنه مكنش بإرادتي".

بلاغ بالواقعة

وكان بلاغًا وصل إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، يفيد بذبح "محمود"، والدته؛ لذا انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية ذبح المتهم لوالدته، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

فيما قررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية ليصدر الرأي الشرعي بإعدامه، الذي قرر بإعدامه، لكن دفاع المتهم استئنف على الحكم؛ لذا قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بالمنصورة، بالسجن المؤبد على قاتل والدته في الدقهلية.

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