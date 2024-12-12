زيت الزيتون.. هل يؤدي إلى الوفاة حال استخدامه بشكل خاطئ؟

زيت الزيتون.. رغم أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه الكريم، حينما قال "والتين والزيتون"، إلا أن الزيتون وتحديدًا زيته له أضرار غير متوقعة، فما هي أضرار زيت الزيتون؟

زيت الزيتون

الموجز تستعرض كيفية تسبب زيت الزيتون في الكثير من المشاكل، إذ يعتبر من أفضل أنواع الزيوت بحسب معتقدات الكثيرين، فهم يرون أنه من الممكن أن يشفيهم من كثير من الأمراض، وأن زيت الزيتون من الزيوت التي تذهب السمنة.

زيت الزيتون على الريق

كثيرون قالوا إن زيت الزيتون من الأفضل أن يتناوله الإنسان على الريق، الأمر الذي سيساعده على تجنب الإصابة بالكثير من الأمراض، ليس هذا فحسب بل إنه سيجعلهم يتمتعون بصحة جيدة، ونشاط مستديم، وقوام ممشوق للسيدات، وجسد مثالي للرجال، فهل كل ذلك صحيحًا؟

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تناول ملعقة زيت زيتون على الريق

من قال إن زيت الزيتون مفيد للغاية على الريق، فطالب بأن يتناول الإنسان ملعقة كاملة على غيار الريق لتجنب أي مرض بالعالم، لكن صحة ذلك يكشفها الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي.

الدكتور "نزيه"، أكد عدم وجود أي فوائد علاجية لزيت الزيتون؛ بل إن كل ما يتردد عن فوائده على غيار الريق ليس صحيحًا على الإطلاق، لا سيما في ظل عدم وجود أي تفسيرات أو نتائج علمية عن ذلك مطلقًا.

زيت الزيتون

تأثيرات زيت الزيتون على الجسم

استشاري التثقيف الغذائي، شدد في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن زيت الزيتون يؤثر على السمنة، مبينًا أن الجسد يستهلك عند تناول 100 جرام منه على 900 سعرة حراري، ما يعادل 50% من الاحتياج اليومي، مما يعني أنه عير فعال في علاج السمنة؛ لذا فهو مستبعد من الأدوية والأشياء الطبيعية التي تعالجها.

أفضل طريق لاستخدام

ونوه استشاري التثقيف الغذائي، بأن إضافة معلقة أو مقدار معين من زيت الزيتون نيئًا للأطعمة مثل البطاطس والسلطة أفضل الطرق للاستفادة من زيت الزيتون.

تحذيرات طبية

كما حذر من استخدام هذا الزيت في القلي، لا سيما أنه مع ارتفاع درجة حرارته سيتفاعل مع الكربوهيدرات، ما يتسبب في تكوين الأكريلاميد، وهي مادة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، إذا ارتفعت مستوياته بالجسم.

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