خطوات جديدة لتعزيز حقوق الحكام المصريين في كرة القدم.. تعرف عليها

مستحقات الحكام.. أصدر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، توجيهاته لجيمس حنا، المدير المالي للجنة الحكام الرئيسية، بإعداد تقرير شامل عنالمستحقات المتأخرة لـ الحكام وفي السطور التالية يستعرض الموجز كافة تفاصيل هذا القرار وأسماء الحكام المساعدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة المجلس الجديد للتصدي لهذه الأزمة المتكررة بشكل نهائي، حيث يعتزم صرف جميع المستحقات المتأخرة خلال أسبوع واحد لـ الحكام.

وتتجلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز حقوق الحكام وضمان استقرارهم المالي، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم في الملاعب.

وتشمل اللجنة الجديدة المؤقتة التي تم تشكيلها كلاً من وجيه أحمد، وهشام صلاح مصطفى، وجهاد جريشة، وعزب حجاج، وفهيم عمر.

وقد تم تعيين جيمس حنا كمدير مالي للحكام، حيث كُلف بتقديم تقرير عاجل حول مستحقاتهم.

وتعكس هذه التغييرات التزام الاتحاد بتحسين إدارة شؤون الحكام وإيجاد حلول فعالة للمشكلات الحالية.



قائمة الحكام المصريين المعتدمين



وفي سياق آخر، شهدت القائمة الدولية لـ الحكام المصريين المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعام 2025 تغييرات ملحوظة مقارنةبالعام الماضي.

وتضمنت القائمة الجديدة لـ الحكام في الساحة: أمين عمر، محمد معروف، محمود ناجي، محمود البنا، محمود بسيوني، حمادة القلاوي، وأحمدالغندور، بالإضافة إلى المحكمتين شاهندا المغربي ونورا سمير.

الحكام

قائمة الحكام المساعدين

أما بالنسبة لـ الحكام المساعدين، فقد شملت القائمة: محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سمير جمال، ساميهلهل، ومحمد مجدي سليمان، وكذلك المحكمات يارا عاطف، جمالات أحمد، مي حسن، وآمال حسن حسين.

الفيفا والكاف يهنئا هاني أبو ريدة

وفي سياق أخر، قدم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحادالأفريقي لكرة القدم "كاف"، التهاني للمهندس هاني أبو ريدة، بمناسبة انتخابه وأعضاء قائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري لمدة أربع سنوات حتىعام 2028، هذه التطورات تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز كرة القدم المصرية على الساحة الدولية.

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