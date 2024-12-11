15 قرار ناري في أول اجتماع لـ هاني أبوريدة باتحاد الكرة

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة اجتماعًا صباح اليوم، بعد إعلان فوزه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد التي انعقدت أمس.

وقد حرص هاني أبوريدة وأعضاء المجلس الجديد على توجيه الشكر والامتنان لمجلس الإدارة المنتهية ولايته، متمنين التوفيق لجميع أعضائه ويقدم لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذه القرارات.

قرارات اجتماع هاني أبوريدة

خلال الاجتماع، تم اتخاذ عدد من القرارات الهامة بقرار من هاني أبوريدة، وجاءت كالتالي:

1. تعيينات إدارية: تم تكليف السيد حسين عوض لمنصب المدير المالي للاتحاد، والسيد محمد زاهر نائبًا له.



2. لجان التسليم: كلفت الإدارات التنفيذية والمالية بتشكيل لجان لإنهاء عمليات التسليم والتسلم خلال عشرة أيام.

3. تقرير التعيينات: تم تكليف المدير التنفيذي بتقديم تقرير حول أي تعيينات أو تعاقدات تمت خلال الأشهر الستة الماضية لفحص قانونيتها وجديتها.

4. شكر اللجان: تم توجيه الشكر لجميع لجان الاتحاد، وكلفت الإدارات بتسيير الأعمال بشكل مؤقت.

5. لجنة التحكيم: قبول استقالة لجنة الحكام وتشكيل لجنة لإدارة شئون التحكيم حتى يتم تعيين خبير أجنبي، ضمت الكابتن وجيه أحمد والكابتن هشام صلاح مصطفى والكابتن جهاد جريشة والدكتور عزب حجاج والكابتن فهيم عمر.

كما تم تعيين الكابتن جيمس حنا مديرًا ماليًا للحكام، ومطالبته بتقديم تقرير عاجل عن مستحقات الحكام.

6. إدارة الفروع: شكر لجان الفروع وكلف المدير التنفيذي والمدير المالي لكل فرع بتسيير الأعمال حتى التشكيل الجديد.

اجتماع هاني أبوريدة

7. دراسة الوضع المالي: تشكيل لجنة برئاسة السيد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد والسيد محمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة لتقديم دراسة تفصيلية عن الوضع المالي للاتحاد وعرضها في الاجتماع المقبل.

8. مراجعة العقود: تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد حلمي الشريف والسيد طارق أبو العينين لمراجعة عقود الاتحاد.

9. تقرير عن الفروع: تشكيل لجنة برئاسة السيد محمد الشربيني والسيد مصطفى أبو زهرة والدكتور أشرف موسى لتقديم تقرير مفصل عن الفروع قبل إعادة تشكيلها.

10. التقرير الفني: تكليف الإدارة الفنية بتقديم تقرير عن المنتخبات الوطنية مع التزاماتها خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضه على اللجنة الفنية بعد تشكيلها، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن مشروعات الاتحاد الدولي وبرامج التطوير.

11. إدارة المسابقات: تكليف الأستاذ سيد بخيت مديرًا لإدارة المسابقات بالتنسيق وعرض الموقف الحالي لكل الأقسام قبل اتخاذ أي قرارات تخص المواسم المقبلة.

12. دراسة المسابقات: تكليف السيد وليد درويش عضو المجلس بدراسة وعرض موقف مسابقات المراحل السنية بمختلف تسمياتها وذلك بقرار من هاني أبوريدة.

13. الكرة النسائية: تكليف السيدة إيناس مظهر والسيدة هيام بركة بعرض الموقف الخاص بنشاط الكرة النسائية على جميع مستوياتها.

14. إدارة الإعلام: تكليف السيد أسامة إسماعيل مديرًا لإدارة الإعلام، وتقديم تصوره لاحتياجات الإدارة للفترة المقبلة، بالإضافة إلى توليه دور المتحدث الإعلامي للاتحاد.

15. التواصل مع الإعلام: التنبيه على جميع أعضاء الاتحاد في إداراته ولجانه وفروعه والمنتخبات الوطنية بعدم الظهور أو التحدث لوسائل الإعلام دون إذن مسبق.

بهذه القرارات، يسعى مجلس الإدارة الجديد برئاسة هاني أبو ريده إلى تحقيق التقدم والنجاح في إدارة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضًا:

تفاصيل جديدة حول مكافآت الأهلي بكأس العالم.. هل يحقق النادي أرباحًا ضخمة؟

محمد صلاح يسجل أعلى راتب وتقارير تكشف مفاجآت